Millevele Iren, la regata torna il 12 settembre: aperte le iscrizioni

Genova. Sabato 12 settembre torna la Millevele IREN, la grande veleggiata dello Yacht Club Italiano. Sono aperte le iscrizioni alla Millevele IREN 2026, la tradizionale veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano che sabato 12 settembre porterà centinaia di imbarcazioni nel Golfo di Genova per uno degli appuntamenti più attesi della stagione velica.

Anche per l’edizione 2026 viene confermata una formula ormai consolidata, capace di riunire armatori, equipaggi e appassionati in una giornata dedicata alla vela e alla navigazione, con percorsi differenziati in base alla lunghezza delle imbarcazioni.

La veleggiata

La partenza sarà data sabato 12 settembre alle ore 11.00.

Il percorso si svilupperà nel Golfo di Genova, tra il Lido di Albaro e Punta Chiappa, con tre percorsi a vertici fissi riservati ai gruppi A (Rosso), B (Verde) e C (Giallo).

In funzione delle condizioni meteomarine e per esigenze di sicurezza, il Comitato Organizzatore potrà adottare un percorso ridotto secondo quanto previsto dall’Avviso di Veleggiata.

Le iscrizioni

La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo con lunghezza fuori tutto non inferiore a 5,95 metri, suddivise nelle diverse categorie previste dall’Avviso di Veleggiata.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 17.00 di venerdì 11 settembre 2026 attraverso il modulo disponibile sul sito dello Yacht Club Italiano.

Il programma

Giovedì 10 settembre

Apertura della Segreteria della Manifestazione e distribuzione delle Istruzioni della Veleggiata, dell’adesivo identificativo e dei gadget ufficiali della manifestazione presso la Segreteria dello Yacht Club Italiano.

Venerdì 11 settembre

Perfezionamento delle iscrizioni.

Ritiro delle Istruzioni della Veleggiata, dell’adesivo identificativo e dei gadget ufficiali della manifestazione presso la Segreteria dello Yacht Club Italiano.

Sabato 12 settembre

Ore 11.00: partenza della Millevele IREN 2026.

Informazioni

In caso di allerta meteo arancione o rossa, la manifestazione potrà essere riprogrammata domenica 13 settembre con le stesse modalità.

Le classifiche e i riconoscimenti

La Millevele IREN si svolgerà in tempo reale con classifiche suddivise per categoria e l’assegnazione del Trofeo Millevele ai primi classificati dei Gruppi A, B e C.Saranno inoltre assegnati i riconoscimenti previsti dall’Avviso di Veleggiata, tra cui la Coppa Bartolomeo Boero, la IREN Utility Cup, la Millevele Classic, il Trofeo YCI Heritage e il Premio Confindustria Nautica.

L’Avviso di Veleggiata e il modulo di iscrizione sono disponibili nell’area dedicata alla Millevele IREN sul sito dello Yacht Club Italiano: www.yachtclubitaliano.it