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Estate piena

Meteo, torna la stabilità e aumentano caldo e afa: verso i 35 gradi per l’entroterra previsioni

Il nuovo rinforzo di un promontorio di matrice sub-tropicale sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà il rinnovarsi di un periodo stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media climatologica su gran parte della nostra Penisola

Generico luglio 2026

Genova. Di notte, al mattino e in serata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Nelle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili brevi rovesci o temporali associati su Alpi Liguri e Appennino orientale; invece, lungo la fascia costiera la situazione rimarrà invariata, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Situazione: il nuovo rinforzo di un promontorio di matrice sub-tropicale sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà il rinnovarsi di un periodo stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media climatologica su gran parte della nostra Penisola.

Venti: ad inizio e fine giornata, deboli da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti sud-occidentali, con intensità debole o moderata.

Mari: poco mosso, localmente mosso a levante nella prima parte del giorno.

Temperature: in aumento.
Costa: min: +21°C/+26°C – max: +28°C/+32°C.
Interno: min: +11°C/+21°C – max: +28°C/+35°C (picchi nell’entroterra spezzino).

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