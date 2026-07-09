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Come sarà

Meteo, sulla Liguria tempo soleggiato e caldo con temperature in aumento previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

meteo 9 luglio 2026

Liguria. Caldo intenso in Liguria anche nei prossimi giorni. Qualche temporale nelle zone interne tra venerdì 10 e sabato 11 luglio.

Secondo il centro Limet, oggi giovedì 9 luglio avremo tempo soleggiato, Qualche nube nel pomeriggio sull’Appennino orientale e sporadici rovesci in serata sulle Alpi Liguri.

Venti moderati da nord fino al primo pomeriggio, poi deboli variabili. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in aumento specie nei valori massimi soprattutto lungo le coste per fenomeni di compressione: sulla costa minime tra 23 e 26 gradi, massime tra 31 e 35 gradi; all’interno minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 29 e 34 gradi.

Venerdì 10 luglio soleggiato al mattino. Qualche temporale nel pomeriggio nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri in attenuazione serale. Venti deboli e variabili. Mari generalmente poco mossi. Temperature in lieve calo sotto costa nei valori massimi, stazionarie nelle zone interne.

Sabato 11 luglio soleggiato al mattino. Qualche temporale nel pomeriggio nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri in attenuazione serale. Temperature stabili, brezze dominanti.

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