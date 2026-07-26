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Come sarà

Meteo, sulla Liguria ancora possibili temporali. Nei prossimi giorni tornano sole e caldo previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico luglio 2026

Genova. Un impulso instabile in arrivo dalla Francia ha determinato un veloce ma intenso peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione. Nella notte un temporale di forte intensità si è generato su Genova con notevoli effetti al suolo, ma fino al primo pomeriggio è in vigore l’allerta gialla. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 26 luglio

Cielo e fenomeni
Temporaneo miglioramento a Ponente in mattinata, in estensione al settore centrale. Aumento della nuvolosità nelle ore centrali nelle aree dell’entroterra Imperiese e Savonese, oltre che sulle vette appenniniche del Centro-Levante, con fenomeni a sfondo temporalesco associati nel corso delle ore pomeridiane. Generale miglioramento in serata con l’esaurimento dei fenomeni e il progressivo diradarsi della nuvolosità.
Venti
Da deboli a moderati da sud-est con rinforzi tra nottata e prima mattinata sui settori orientali. Rotazione serale ai quadranti settentrionali. Mari
Mossi in mattinata e molto mossi tra pomeriggio e sera.
Temperature
In calo, anche sensibile in prima mattinata nelle aree interessate dai fenomeni. Valori massimi in calo sui versanti padani occidentali e nelle aree interne limitrofe, mentre rimarranno stabili sui versanti marittimi. Sulla costa minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 27 e 31 gradi. Nell’interno minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 22 e 30 gradi.

Lunedì 27 luglio

Cielo e fenomeni
Giornata stabile con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale in mattinata e cieli sereni o poco nuvolosi a partire dalle ore pomeridiane. Locali rovesci sono attesi sulle vette Appenniniche, seppur in rapido esaurimento.
Venti
Deboli di direzione variabile. Possibili rinforzi moderati dai quadranti meridionali: in mattinata sotto costa e nel pomeriggio al largo.
Mari
Generalmente mossi con onda da sud-ovest.
Temperature
In generale aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Martedì 28 luglio

Avvisi
Disagio fisiologico per caldo.
Cielo e fenomeni
giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio regionale. Temperature in sensibile aumento nei valori massimi, con possibili picchi superiori ai 34 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mari in graduale scaduta fino a poco mossi.

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