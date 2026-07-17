  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Meteo, nubi basse e afa: ancora una giornata da bollino rosso per il caldo. Fine settimana senza tregua previsioni

Correnti umide meridionali nei bassi strati determineranno la formazione di nubi basse nei prossimi 3 giorni lungo i versanti costieri, con peggioramento della sensazione di afa anche nelle ore notturne

Generico luglio 2026

Genova. Al primo mattino sarà probabile qualche piovasco tra Val d’Erro, Orba, bassa Valle Stura e Scrivia, ma in rapida attenuazione. Cielo in genere poco nuvoloso sui restanti settori, ma con presenza di nubi basse non serrate sui tratti costieri. Nel pomeriggio le nubi basse si arroccheranno tra il Savonese di Levante ed il Genovese di ponente, lato costa. Cielo sereno sul resto della regione. In serata e nella successiva notte, aumento della nuvolosità bassa lungo le coste.

Giornata da bollino rosso con disagio fisiologico per il caldo in ulteriore aumento anche nelle ore notturne specie lungo la fascia costiera.

Situazione: Correnti umide meridionali nei bassi strati determineranno la formazione di nubi basse nei prossimi 3 giorni lungo i versanti costieri, con peggioramento della sensazione di afa anche nelle ore notturne.

Venti: Da deboli a moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.
Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime in costa ed in lieve aumento nelle aree interne. Tassi di umidità lungo le coste attorno a 70-80%
Costa: min: +21°C/+25°C – max: +27°C/+31°C
Interno: min: +14°C/+21°C – max: +26°C/+34°C

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.