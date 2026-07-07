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Il quadro

Meteo, ancora giornate stabili e con temperature in lieve diminuzione: restano l’afa e il caldo previsioni

Sul continente in arrivo una nuova perturbazione, ma l'area tirrenica dovrebbe rimanerne fuori

Generico luglio 2026

Genova. Giornata stabile e soleggiata con qualche innocua velatura in transito pomeridiano sul settore Centro-Orientale. Cumuli sporadici faranno la loro comparsa sulle vette Alpine e Appenniniche nelle ore centrali, seppur in assenza di fenomeni di rilievo.

Situazione: si consolida la circolazione anticiclonica sulla Penisola Iberica; Al contempo i paesi Balcanici, intorno a metà settimana, saranno interessati dalla discesa di una goccia fredda in quota. L’Italia, posta sul margine orientale del promontorio anticiclonico vedrà condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e al Nord-Ovest e fenomeni temporaleschi su quelle Adriatiche e al Nord-Est.

Venti: Generalmente deboli dai quadranti meridionali. Possibili rinforzi da Sud-Ovest nel pomeriggio sulle coste Savonesi e Imperiesi e più diffusamente al largo.

Mari: poco mossi sotto costa e localmente mossi sul Golfo.

Temperature: stazionarie nei valori minimi e in lieve diminuzione nei valori massimi.
Costa: min: +22°C/+26°C – max: +27°C/+32°C
Interno: min: +11°C/+21°C – max: +29°C/+33°C

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