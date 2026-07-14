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Caldo

Meteo, velature e nuvole in arrivo ma senza pioggia. Temperature stabili ma afa e umidità in aumento previsioni

Al contempo sull’Europa Continentale, “sbuffi” freschi in quota, portano temperature più basse e qualche temporale che si potrà spingere fin sul Nord Italia nella giornata di Mercoledì

Generico luglio 2026

Genova. Velature estese in mattinata verranno sostituite, sui versanti marittimi, da nuvolosità bassa e fratta a partire dalle ore centrali. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle aree interne in assenza di fenomeni associati. Nuvolosità in parziale aumento serale sul settore centrale.

Situazione: permangono condizioni di stabilità sul Bacino del Mediterraneo, grazie alla risalita di un nuovo promontorio anticiclonico; Al contempo sull’Europa Continentale, “sbuffi” freschi in quota, portano temperature più basse e qualche temporale che si potrà spingere fin sul Nord Italia nella giornata di Mercoledì.

Venti: deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi in mattinata sul Golfo.
Mari: poco mossi o localmente mossi sulle coste del Medio-Levante

Temperature: stazionarie a Levante e in generale e lieve diminuzione sul Centro-Ponente, specie nei valori massimi. Tassi di umidità alti in costa che faranno comunque aumentare la sensazione di caldo nelle ore diurne.
Costa: min: +22°C/+27°C – max: +27°C/+31°C
Interno: min: +10°C/+22°C – max: +25°C/+34°C (picchi sullo Spezzino interno).

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