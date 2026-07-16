Liguria. Prosegue l’egemonia del promontorio anticiclonico sul Mar Mediterraneo, mentre una goccia fredda isolata sul Golfo di Biscaglia continua a produrre impulsi instabili che favoriscono lo sviluppo di temporali sul Nord Italia: ecco le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Anche oggi disagio fisiologico per caldo, attenzione alle possibili forti raffiche di vento (maggiori di 70-80km/h) in uscita dal sistema perturbato nel tardo pomeriggio-sera.

Al mattino cieli prevalentemente sereni, da segnalare solo qualche nube di passaggio sui settori costieri occidentali. Nel primo pomeriggio cieli pressoché sereni ovunque, mentre da metà pomeriggio l’arrivo da ovest di un disturbo in quota porterà un netto peggioramento con temporali dapprima nell’imperiese e gradualmente in coinvolgimento di savonese e genovesato; saranno in questa fase maggiormente interessati i settori interni, mentre quelli costieri saranno più ai margini, così come si troverà ai margini lo Spezzino, coinvolto solo dalla nuvolosità prodotta dal sistema temporalesco stesso.

Venti generalmente deboli, al più moderati a regime di brezza fino a metà pomeriggio; possibili forti raffiche, come già detto.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie, massime in lieve aumento nelle vallate spezzine. Tassi di umidità alti in costa che faranno comunque aumentare la sensazione di caldo nelle ore diurne. Minime sulla costa tra 22 e 26° C, massime tra 27 e 33° C. Nell’interno minime tra 12 e +21°C, massime tra +26 e +37°C (picchi sullo spezzino interno).

Previsioni meteo 17 luglio

Avviso di disagio fisiologico per caldo.

In mattinata cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione; nel corso del pomeriggio cumuli in formazione nell’interno, ma senza fenomenologia associata.

Venti generalmente deboli a regime di brezza. Mare poco mosso, mosso nell’imperiese nel pomeriggio. Temperature stazionarie, con valori massimi più alti nell’entroterra spezzino.

Previsioni Liguria 18 luglio

Avviso di disagio fisiologico per caldo.

Giornata stabile, seppur caratterizzata da nuvolosità sparsa. Vento debole e con direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature generalmente stazionarie.