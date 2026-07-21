Genova. Mattinata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati in costa e qualche addensamento in più sul settore centrale e nelle aree interne. Aumento della nuvolosità sui crinali Alpini e Appenninici a partire dalle ore centrali, con il successivo sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco, specie su Val d’Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri; A partire da quest’ultime sarà possibile, entro sera, uno sconfinamento verso le coste del Savonese Occidentale, accompagnato da qualche colpo di tuono. Cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove per mezzo di nuvolosità medio-alta. Pomeriggio più soleggiato sullo Spezzino.

In tarda serata momentaneo aumento della nuvolosità sui versanti padani, ove sussiste, seppur con bassa predicibilità, l’eventualità di veloci rovesci.

Situazione: Il momentaneo abbassamento del flusso fresco e instabile sul Nord Italiano, porta a un veloce peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni Adriatiche fino a metà settimana; La Liguria, posta ai margini, vedrà condizioni di stabilità, minate solamente da qualche fenomeno temporalesco tra Martedì e Mercoledì.

Venti: deboli, generalmente dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero; Qualche intrusione dai quadranti meridionali sarà tuttavia possibile sulle Riviere e sulle coste del settore centrale tra tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Mari: poco mossi sotto costa e mossi al largo, specie sul settore Occidentale del Mar Ligure.

Temperature

stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi in costa e nelle aree interne interessate dai fenomeni pomeridiani.

Costa: min: +23°C/+27°C – max: +29°C/+32°C.

Interno: min: +14°C/+22°C – max: +25°C/+33°C.