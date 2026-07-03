Genova. Dopo la perturbazione dei giorni scorsi, è tornata una nuova fase di stabilità, con tempo sereno, soleggiato ovunque in Liguria e nuovamente temperature in aumento. Da segnalare solo sparuti cumuli nelle zone interne nel pomeriggio, in dissolvimento in serata.
Situazione: Alta pressione nuovamente in rinforzo e condizioni di tempo stabile in Liguria per tutto il fine settimana.
Venti: Deboli da nord al mattino, deboli da sud nel pomeriggio
Mari: Generalmente poco mosso.
Temperature: Minime in aumento, massime in contenuto calo sotto costa, in aumento nelle zone interne.
Costa: min: +21°C/+24°C – max: +27°C/+32°C
Interno: min: +15°C/+21°C – max: +27°C/+34°C