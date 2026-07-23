Genova. L’anticiclone è ancora protagonista della scena mediterranea occidentale, in attesa del rapido transito di una perturbazione attesa per il fine settimana. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 23 luglio

Cielo e fenomeni

Al mattino velature sparse alternate a fasi più serene su tutta la regione. Poche variazioni di rilievo anche nel pomeriggio, da segnalare unicamente la formazione di attività cumuliforme nell’interno, limitatamente alle Alpi Liguri e valli Trebbia-Aveto, ma in assenza di precipitazioni significative. In miglioramento ovunque dal tardo pomeriggio-sera.

Venti

Al mattino moderato da nord specie negli sbocchi vallivi tra Genovese e Savonese, debole altrove. Al pomeriggio brezza localmente moderata dai quadranti meridionali.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Stazionarie, localmente in lieve calo nei valori minimi. Sulla costa minime tra 22 e 27 gradi, massime tra 28 e 31 gradi. Nell’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 25 e 32 gradi.

Venerdì 24 luglio

Cielo e fenomeni

Giornata tendenzialmente soleggiata, con qualche cumulo in formazione nell’interno nel corso del pomeriggio, ma in assenza di fenomeni.

Venti

Moderato in mattinata dai quadranti settentrionali, teso agli sbocchi vallivi del Savonese. In rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali, con un ritorno a regime di brezza.

Mari

Poco mosso, mosso a ponente e al largo.

Temperature

Stazionarie.

Sabato 25 luglio

Alternanza tra cieli sereni e poco nuvolosi lungo tutto l’arco della giornata, nuvolosi nel Savonese, in un contesto comunque ancora relativamente stabile. Vento debole dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione a quelli meridionali da metà mattinata, a carattere di brezza moderata. Mare da poco mosso a mosso, in aumento a localmente molto mosso a levante in serata. Temperature stazionarie.