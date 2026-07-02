Genova. L’instabilità che ha interessato il Nord Italia scivola verso il Mar Tirreno meridionale dove si isolerà, mentre sulla Liguria il graduale aumento della pressione determina giornate nuovamente soleggiate, accompagnate da una sostenuta ventilazione settentrionale. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Giovedì 2 luglio

Avvisi

Fino a metà mattinata vento teso da nord con raffiche fino a 60-65 km/h in particolare tra Savonese e Genovesato, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Cielo e fenomeni

Cieli soleggiati già a partire dal primo mattino, persisteranno tuttavia nubi sparse sul levante della regione, in diradamento nel corso della mattinata. Situazione pressoché invariata nel pomeriggio, con gli ultimi isolati cumuli a levante che lasceranno spazio ai cieli limpidi in serata.

Venti

Fino a metà mattinata vento teso da nord con raffiche fino a 60-65 km/h in particolare tra Savonese e Genovesato, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Mari

Stirato sotto costa al mattino, da mosso a molto mosso al largo; nel pomeriggio poco mosso sul centro-levante della regione, mosso a ponente e al largo.

Temperature

Minime in lieve calo, massime in aumento. Sulla costa minime tra 20 e 26 gradi, massime tra 28 e 34 gradi (nell’Imperiese). Nell’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 24 e 33 gradi.

Venerdì 3 luglio

Cielo e fenomeni

Sereno al mattino, cumuli in formazione nel corso del pomeriggio, ma senza fenomeni associati.

Venti

Tra debole e moderato a regime di brezza.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Tendenzialmente stazionarie.

Sabato 4 luglio

Nuova giornata soleggiata, seppur costellata da nuvolosità sparsa in mattinata; non si esclude la possibilità di isolati rovesci su Alpi Liguri ed Appennino di Levante nel corso del pomeriggio. Graduale rasserenamento nel corso del tardo pomeriggio/sera. Vento tra debole e moderato a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.