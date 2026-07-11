Il caldo intenso non darà tregua alla Liguria anche nei prossimi giorni. Qualche temporale nelle aree interne sarà possibile sabato e domenica.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 11 luglio avremo al primo mattino addensamenti sul centro della regione con forse qualche sgocciolata, ma in attenuazione dalla tarda mattinata. Cielo poco nuvoloso o velato altrove. Nel pomeriggio temporali sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia ed Aveto, ma con fenomeni più probabili nel piacentino. Tra il pomeriggio e la serata possibile un veloce transito temporalesco tra Val Bormida e Valle dell’Erro. Sul resto della regione poco nuvoloso o velato. Generale attenuazione degli eventuali fenomeni dopo il tramonto.

Venti da deboli a moderati tra est e sud-est, in attenuazione in serata. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 22 e 24 gradi, massime tra 27 e 31 gradi; all’interno minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 29 e 34 gradi.

Domenica 12 luglio soleggiato al mattino. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale di calore nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri, in attenuazione prima del tramonto. Altrove condizioni di tempo soleggiato fino a sera.