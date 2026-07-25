Genova. Tempo soleggiato e stabile in Liguria sabato 25 luglio, con caldo in genere moderato. Un peggioramento è atteso domenica con rischio di temporali, seguito nella giornata di lunedì 27 dal ritorno del sole con parziale aumento termico.
Sono le previsioni meteo Limet per i prossimi giorni. Sabato su tutta la regione prevalenti condizioni di tempo soleggiato. Le nubi inizieranno a passare a metà giornata sul settore centrale, con una tendenza ad aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera sul settore centrale ed occidentale senza fenomeni.
Temperature in calo nei valori minimi sulla costa, massime stazionarie:
- Costa: min: +21°C/+24°C – max: +28°C/+31°C.
- Interno: min: +13°C/+19°C – max: +26°C/+32°C
Previsioni meteo domenica 26 luglio
Per domenica 26 luglio è previsto tempo instabile su tutta la regione. Tra la notte e la mattinata temporali più probabili sul settore centro-orientale, nel pomeriggio a ponente. Fenomeni localmente intensi ed accompagnati da grandine, colpi di vento ed intense fulminazioni.
Venti inizialmente moderati da sud-est, convergenti col nord sul settore centrale. Nel pomeriggio venti deboli in prevalenza dai quadranti sud-occidentali,
Mare generalmente mosso, localmente molto mosso sotto eventuali groppi temporaleschi. In lieve aumento le minime, in calo le massime.