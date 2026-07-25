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Come sarà

Meteo Liguria, dopo un sabato di sole temporali e grandinate previsioni

Le previsioni meteo Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico luglio 2026

Genova. Tempo soleggiato e stabile in Liguria sabato 25 luglio, con caldo in genere moderato. Un peggioramento è atteso domenica con rischio di temporali, seguito nella giornata di lunedì 27 dal ritorno del sole con parziale aumento termico.

Sono le previsioni meteo Limet per i prossimi giorni. Sabato su tutta la regione prevalenti condizioni di tempo soleggiato. Le nubi inizieranno a passare a metà giornata sul settore centrale, con una tendenza ad aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera sul settore centrale ed occidentale senza fenomeni.

Temperature in calo nei valori minimi sulla costa, massime stazionarie:

  • Costa: min: +21°C/+24°C – max: +28°C/+31°C.
  • Interno: min: +13°C/+19°C – max: +26°C/+32°C

Previsioni meteo domenica 26 luglio

Per domenica 26 luglio è previsto tempo instabile su tutta la regione. Tra la notte e la mattinata temporali più probabili sul settore centro-orientale, nel pomeriggio a ponente. Fenomeni localmente intensi ed accompagnati da grandine, colpi di vento ed intense fulminazioni.

Venti inizialmente moderati da sud-est, convergenti col nord sul settore centrale. Nel pomeriggio venti deboli in prevalenza dai quadranti sud-occidentali,

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso sotto eventuali groppi temporaleschi. In lieve aumento le minime, in calo le massime.

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