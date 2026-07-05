Liguria. Nei prossimi giorni, l’anticiclone continuerà a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale. Anche sulla Liguria, sul fronte meteo, sono attese giornate stabili e in prevalenza soleggiate. Le previsioni del centro meteo Limet.
Meteo Liguria per oggi domenica 5 luglio
Oggi in Liguria per l’intero arco della giornata il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Tuttavia, durante le ore pomeridiane si assisterà alla formazione di qualche nube cumuliforme sui rilievi interni. In tale contesto, non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci sulle Alpi Liguri.
Venti deboli o, a tratti, moderati a rotazione ciclonica. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili: saranno comprese sulla costa tra 22 e 32 gradi, nell’interno tra 10 e 34.
Il meteo per domani, lunedì 6 luglio
Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno o al massimo disturbato dal passaggio di sottili velature. Da segnalare la consueta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, ma con bassa probabilità di precipitazioni significative associate.
Venti deboli o, a tratti, moderati, dai quadranti settentrionali di notte, al primo mattino e in serata, da quelli meridionali nelle ore centrali del giorno. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.
Il meteo di martedì 7 luglio in Liguria
Per tutto il giorno il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria. Da segnalare solamente la consueta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, ma con bassa probabilità di precipitazioni significative associate. Temperature su valori stabili.