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Meteo Liguria, l’anticiclone domina: tempo stabile e temperature in lieve aumento previsioni

Poco significative anche le possibili precipitazioni pomeridiane nell'entroterra. Le previsioni del centro meteo Limet

Generico luglio 2026

Liguria. Nei prossimi giorni, l’anticiclone continuerà a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale. Anche sulla Liguria, sul fronte meteo, sono attese giornate stabili e in prevalenza soleggiate. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi domenica 5 luglio

Oggi in Liguria per l’intero arco della giornata il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Tuttavia, durante le ore pomeridiane si assisterà alla formazione di qualche nube cumuliforme sui rilievi interni. In tale contesto, non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci sulle Alpi Liguri.

Venti deboli o, a tratti, moderati a rotazione ciclonica. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili: saranno comprese sulla costa tra 22 e 32 gradi, nell’interno tra 10 e 34.

Il meteo per domani, lunedì 6 luglio

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno o al massimo disturbato dal passaggio di sottili velature. Da segnalare la consueta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, ma con bassa probabilità di precipitazioni significative associate.

Venti deboli o, a tratti, moderati, dai quadranti settentrionali di notte, al primo mattino e in serata, da quelli meridionali nelle ore centrali del giorno. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Il meteo di martedì 7 luglio in Liguria

Per tutto il giorno il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria. Da segnalare solamente la consueta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, ma con bassa probabilità di precipitazioni significative associate. Temperature su valori stabili.

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