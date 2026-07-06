Liguria. Il meteo in Liguria nei prossimi giorni sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento – secondo le previsioni del centro meteo Limet – senza eccessi. Una nuova rimonta anticiclonica sull’Europa Centro-Occidentale causa un nuovo rialzo termico sulla penisola iberica, l’Italia rimarrà al momento sul margine orientale dell’alta pressione.

Meteo Liguria per oggi lunedì 6 luglio

In Liguria avremo una giornata stabile e soleggiata in costa con qualche velatura nel pomeriggio. Attività cumuliforme sull’Appennino di Levante e sulle Alpi Marittime con qualche sporadico fenomeno su quest’ultime nel corso del pomeriggio.

Cieli sereni fino a fine periodo sui versanti padani.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Possibili rinforzi da Sud-Ovest nel pomeriggio sulle coste Savonesi e Imperiesi.

Mari poco mossi sotto costa e localmente mossi sul Golfo.

Temperature minime stazionarie e massime in leggero aumento nelle vallate cittadine: saranno comprese sulla costa tra 22 e 32 gradi, nell’interno tra 10 e 35.

Il meteo di domani, martedì 7 luglio

Giornata analoga alla precedente con cieli sereni o velati in costa e attività cumuliforme nelle aree interne nel corso delle ore pomeridiane, seppur con possibilità di pioggia anche più basse rispetto alla giornata di lunedì.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Possibili rinforzi da Sud-Ovest nel pomeriggio sulle coste Savonesi e Imperiesi.

Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie.

Il meteo di mercoledì 8 luglio

Giornata stabile e soleggiata in costa con solo qualche brandello di nuvolosità bassa sul settore Centro-Orientale. Usuale attività cumuliforme nel corso delle ore pomeridiane sui rilievi, seppur in assenza di fenomeni piovosi associati. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie in costa e in aumento sui versanti padani.