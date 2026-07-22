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Previsioni

Meteo Liguria: tramontana tesa e temperature stazionarie, nel fine settimana possibile break del caldo previsioni

Le previsioni meteo del Limet per la giornata di oggi, 22 luglio, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni meteo liguria 22 luglio 2026

Liguria. Le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteolorogia, sulla Liguria confermano che il promontorio nordafricano di alta pressione in quota continua a comandare la scena sul Mediterraneo occidentale, in attesa di un sempre più probabile break atteso per il fine settimana.

Avviso di tramontana tesa specie negli sbocchi vallivi di Genova e Savona con raffiche superiori ai 50 km/h.

Cielo sereno su gran parte della Liguria con solo degli addensamenti nuvolosi presenti tra la Valle Stura e la Valle Scrivia. Nel pomeriggio resta soleggiato quasi ovunque mentre un’attività cumuliforme anche se piuttosto blanda sarà attiva sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto.
In serata cielo stellato ovunque.

Venti al mattino tesi o freschi da nord specie negli sbocchi vallivi tra Genovese e Savonese con raffiche superiori ai 50 km/h. Al pomeriggio brezze moderate dai quadranti meridionali.

Mare al mattino stirato sotto costa, mosso al largo. Nel pomeriggio mare poco mosso ovunque.

Temperature stazionarie o in leggero aumento nei valori minimi specie lato costa tra 25 e 30°C, nell’interno tra 15 e 22°C, stazionarie le massime sulla costa tra 30 e 34°C, nell’interno tra 29 e 35°C.

Previsioni meteo Liguria 23 luglio

Avvisi: disagio fisiologico per caldo torrido.

Giornata prevalentemente soleggiata intervallata solo da alcuni passaggi di velature.

Venti moderati in mattinata dai quadranti settentrionali con possibili raffiche superiori ai 35 Km/h in mattinata sugli sbocchi vallivi costieri del savonese e al largo. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali, con un ritorno a regime di brezza.
Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Previsioni meteo 24 luglio

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

Giornata stabile caratterizzata da cieli velati in costa e da qualche nube in sviluppo pomeridiano sui rilievi. Venti moderati da Nord. Mare poco mosso.
Temperature stazionarie. Seguire i prossimi aggiornamenti.

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