Liguria. Le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteolorogia, sulla Liguria confermano che il promontorio nordafricano di alta pressione in quota continua a comandare la scena sul Mediterraneo occidentale, in attesa di un sempre più probabile break atteso per il fine settimana.

Avviso di tramontana tesa specie negli sbocchi vallivi di Genova e Savona con raffiche superiori ai 50 km/h.

Cielo sereno su gran parte della Liguria con solo degli addensamenti nuvolosi presenti tra la Valle Stura e la Valle Scrivia. Nel pomeriggio resta soleggiato quasi ovunque mentre un’attività cumuliforme anche se piuttosto blanda sarà attiva sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto.

In serata cielo stellato ovunque.

Venti al mattino tesi o freschi da nord specie negli sbocchi vallivi tra Genovese e Savonese con raffiche superiori ai 50 km/h. Al pomeriggio brezze moderate dai quadranti meridionali.

Mare al mattino stirato sotto costa, mosso al largo. Nel pomeriggio mare poco mosso ovunque.

Temperature stazionarie o in leggero aumento nei valori minimi specie lato costa tra 25 e 30°C, nell’interno tra 15 e 22°C, stazionarie le massime sulla costa tra 30 e 34°C, nell’interno tra 29 e 35°C.

Previsioni meteo Liguria 23 luglio

Avvisi: disagio fisiologico per caldo torrido.

Giornata prevalentemente soleggiata intervallata solo da alcuni passaggi di velature.

Venti moderati in mattinata dai quadranti settentrionali con possibili raffiche superiori ai 35 Km/h in mattinata sugli sbocchi vallivi costieri del savonese e al largo. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali, con un ritorno a regime di brezza.

Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Previsioni meteo 24 luglio

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

Giornata stabile caratterizzata da cieli velati in costa e da qualche nube in sviluppo pomeridiano sui rilievi. Venti moderati da Nord. Mare poco mosso.

Temperature stazionarie. Seguire i prossimi aggiornamenti.