Liguria. Dopo la rapida ma intensa parentesi instabile che ha interessato la Liguria ci aspetta una nuova rimonta anticiclonica con conseguente ondata di calore per quanto riguarda l’Europa Centro-Occidentale entro la metà di questa settimana. Ecco le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo Liguria per oggi lunedì 27 luglio

Mattinata soleggiata su tutta la Liguria anche se saranno possibili brandelli di nuvolosità bassa sul Savonese.

Nelle ore pomeridiane nubi cumuliformi sulle vette Appenniniche e Alpine, con veloci rovesci sul comparto delle Alpi Liguri e su quelle Avetane.

Cieli sereni sulla costa e al più poco nuvolosi nell’interno.

Venti deboli, da nord in mattinata e da sud tra pomeriggio e serata.

Mari molto mossi a Levante e mossi a sul Centro-Ponente al mattino, in generale scaduta a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature in calo nei valori minimi su tutti i settori, più apprezzabile nelle aree interne. Massime stazionarie o in lieve aumento con valori ancora contenuti: saranno comprese sulla costa tra 18 e 31 gradi, nell’interno tra 8 e 31.

Il meteo per domani, martedì 28 luglio

In Liguria giornata stabile e soleggiata con assenza di nuvolosità sulla costa e cieli poco nuvolosi o al più velati nelle aree interne.

Locali rovesci sono attesi sulle vette Appenniniche, seppur in rapido esaurimento nelle ore pomeridiane.

Venti a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne sotto costa. Mari generalmente poco mossi.

Temperature in generale aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi: valori massimi localmente superiori ai +35°C, conseguenza dell’approssimarsi della nuova ondata di caldo sul Mediterraneo Centro-Occidentale.

Il meteo perla giornata di mercoledì 29 luglio

Giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio regionale.

Temperature stazionarie o in lieve e ulteriore aumento, specie nei valori minimi.

Possibili picchi superiori ai +35°C prima dell’ingresso pomeridiano delle brezze.

Venti deboli di direzione variabile. Mari in graduale scaduta, da poco mossi a quasi calmi.