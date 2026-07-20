Liguria. Il meteo in Liguria resta stabile e non beneficia dei fenomeni temporaleschi sull’arco alpino e a nord del Po’, in questo braccio di ferro – sul Mediterraneo centro orientale – tra un coriaceo promontorio anticiclonico e la discesa di impulsi instabili con direttrice verso le regioni adriatiche e i Balcani. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria oggi lunedì 20 luglio

Giornata stabile e soleggiata sulla costa, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e localmente velati sul settore centrale tra pomeriggio e serata. Nuvolosità irregolare sulle dorsali Appenniniche, accompagnata da rovesci pomeridiani, localmente a sfondo temporalesco, tra Alpi Liguri e Val Bormida Occidentale, in esaurimento serale.

Venti a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne. Mari mossi sul Centro-Levante e poco mossi sotto costa a Ponente.

Temperature in aumento in costa specie nei valori massimi (vallate cittadine e vallate versanti marittimi di Ponente). Stazionarie nelle aree interne. Saranno comprese tra 23 e 34 gradi sulla costa, tra 15 e 35 nell’interno.

Il meteo per domani, martedì 21 luglio

Cieli poco nuvolosi in mattinata, con brandelli di nuvolosità bassa in spostamento mattutino verso i crinali Appenninici. Sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nel corso del pomeriggio sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime, in possibile sconfinamento verso le vallate interne del Savonese Occidentale entro le 18. Cieli velati o poco nuvolosi altrove fino a fine periodo.

Temperature stazionarie in costa con minime localmente superiori ai +27°C, in aumento nei valori massimi sui versanti padani.

Il meteo per mercoledì 22 luglio

Giornata stabile e soleggiata sulla nostra regione, tuttavia nel corso delle ore centrali saranno possibili fenomeni localizzati sulle vette Appenniniche e Alpini.

Venti a regime di brezza e di direzione variabile. Mari poco mossi sotto costa e mossi al largo.

Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, seppur con tassi di umidità mediamente alti in costa.