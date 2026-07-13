Liguria. Alta pressione in spostamento sull’Europa continentale, accompagnata da temperature elevate – in quota e al suolo – e condizioni di disagio fisiologico crescente tra Penisola Iberica-Francia e Italia. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Meteo Liguria per oggi lunedì 13 luglio

Per l’intero periodo cieli sereni o al più velati sui settori costieri e nelle aree interne del settore centrale. Attività cumiliforme pomeridiana sulle vette Avetane a Levante e Alpine a Ponente, seppur in assenza di fenomeni associati di rilievo.

Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa. Mari generalmente poco mossi

Temperature minime stabili o in lieve aumento sulla costa, stazionarie o in leggero calo nelle aree interne; massime in aumento a Levante, specie nelle aree dell’immediato entroterra.

Costa: min: +22°C/+27°C – max: +29°C/+32°C

Interno: min: +10°C/+22°C – max: +29°C/+36°C (picchi sullo Spezzino interno).

Il meteo per domani, martedì 14 luglio

Giornata analoga alla precedente: qualche velatura in transito nelle aree interne e cieli sereni o al più poco nuvolosi in costa. Assenza di fenomeni di rilievo nelle aree interne nel corso delle ore pomeridiane, ove le possibilità di rovesci rimarranno basse.

Venti a regime di brezza, con possibili rinforzi mattutini dai quadranti meridionali sotto costa. Mari poco mossi. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi in costa. Valori localmente superiori ai +33/+34°C nelle aree interne di Levante.

Meteo mercoledì 15 luglio

Dopo una mattinata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, pare possibile lo sviluppo di nuclei temporaleschi sul comparto delle Alpi Liguri, in estensione serale ai versanti padani occidentali.

Ventilazione debole o al più moderata dai quadranti meridionali. Mari poco mossi sul Centro-Levante costiero e mossi a Ponente. Temperature stazionarie.