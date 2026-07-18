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Come sarà

Meteo Liguria, ancora caldo record: tasso di umidità all’80% previsioni

Le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico luglio 2026

Genova. Peggiora la sensazione di caldo in Liguria a causa correnti umide meridionali nei bassi strati, che determineranno la formazione di nubi basse marittimo-costiere nei prossimi due giorni.

La sensazione di afa e disagio fisico aumenterà soprattutto lungo i versanti marittimi, anche nelle ore notturne. Second il centro meteo Limet, nella mattinata di domenica banchi di nubi basse interesseranno gran parte della fascia costiera specie il settore centro-orientale.

Non si escludono pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Più soleggiati i versanti padani. Nel pomeriggio diradamento degli annuvolamenti in costa con belle schiarite ai lati della regione ed addensamenti arroccati tra il Genovese di Ponente ed il Savonese orientale, lato costa, in genere soleggiato altrove. In serata nuovo infittimento delle nubi basse lungo le coste, invariato altrove.

Venti da deboli a moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio, temperature minime in lieve aumento sotto costa, massime stabili. Tassi di umidità lungo le coste attorno a 70-80%

  • Costa: min: +22°C/+26°C – max: +27°C/+31°C
  • Interno: min: +16°C/+22°C – max: +26°C/+34°C

Previsioni meteo domenica 19 luglio

Ancora nubi basse al mattino lungo le coste, in attenuazione ai lati della regione nel pomeriggio. Più soleggiato sui versanti padani.

Venti da deboli a moderati da sud con rinforzi sui versanti padani appenninici nel pomeriggio, mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie con elevato disagio fisico per l’alta umidità.

Previsioni meteo lunedì 20 luglio

Disagio fisiologico per caldo e l’umidità in calo dalla tarda mattinata. Cielo in genere poco nuvoloso a parte nubi locali nelle aree interne.

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