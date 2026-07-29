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Limet

Meteo Liguria, aumenta il caldo e sarà un crescendo: iniziata la nuova ondata previsioni

Le previsioni meteo sulla Liguria per la giornata di oggi, 29 luglio, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni meteo 29 luglio 2026

Liguria. Ultimi giorni di luglio contrassegnati dal dominio incontrastato dell’anticiclone africano e i previsori del Limet, associazione ligure di meteorologia, sulla Liguria confermano condizioni di stabilità e temperature in aumento. Valori nuovamente vicini ai +40°C sono attesi sulle pianure Italiane, sulla Francia e sulla Penisola Iberica entro il fine settimana.

Inevitabile l’avviso di disagio fisiologico per caldo.

Oggi giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale; Non mancherà però qualche annuvolamento, nel corso delle ore pomeridiane, sulle vette Avetane (sporadicamente anche su Alpi Liguri), con la possibilità di veloci rovesci, in esaurimento entro le 18.

Venti a regime di brezza, di direzione variabile: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento nei valori minimi, con notti tropicali diffuse su tutto il territorio: sulla costa tra +23 e +27°C, nell’interno tra +13 e +22°C. Massime stazionarie sulla costa tra +28 e +32°C e nell’interno tra +28 e +35°C (picchi nell’entroterra spezzino).

Giovedì 30 luglio

Permane il disagio fisiologico per caldo.
Giornata meteorologicamente analoga alla precedente , con cieli sereni in costa e qualche nube nel corso delle ore pomeridiane sulle vette appenniniche e alpine, con basse probabilità di precipitazioni sulle ultime citate.

Venti a regime di brezza, di direzione variabile: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, specie nelle vallate interne e sui versanti padani (possibili picchi di +35/+36°C)

Venerdì 31 luglio

Disagio fisiologico per caldo con picchi localmente superiori ai +37/+38°C sui versanti padani e nell’entroterra spezzino.

Condizioni invariate sui versanti marittimi del Centro-Ponente e in generale a Levante, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche fenomeno temporalesco sulle Alpi Liguri potrà arrivare a sconfinare sui versanti padani occidentali nel corso del pomeriggio (da confermare nei prossimi bollettini). Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi. Temperature stazionarie, disagio fisiologico per caldo crescente.

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