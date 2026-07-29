Liguria. Ultimi giorni di luglio contrassegnati dal dominio incontrastato dell’anticiclone africano e i previsori del Limet, associazione ligure di meteorologia, sulla Liguria confermano condizioni di stabilità e temperature in aumento. Valori nuovamente vicini ai +40°C sono attesi sulle pianure Italiane, sulla Francia e sulla Penisola Iberica entro il fine settimana.
Inevitabile l’avviso di disagio fisiologico per caldo.
Oggi giornata stabile e soleggiata sull’intero territorio regionale; Non mancherà però qualche annuvolamento, nel corso delle ore pomeridiane, sulle vette Avetane (sporadicamente anche su Alpi Liguri), con la possibilità di veloci rovesci, in esaurimento entro le 18.
Venti a regime di brezza, di direzione variabile: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.
Mare generalmente poco mosso.
Temperature in aumento nei valori minimi, con notti tropicali diffuse su tutto il territorio: sulla costa tra +23 e +27°C, nell’interno tra +13 e +22°C. Massime stazionarie sulla costa tra +28 e +32°C e nell’interno tra +28 e +35°C (picchi nell’entroterra spezzino).
Giovedì 30 luglio
Permane il disagio fisiologico per caldo.
Giornata meteorologicamente analoga alla precedente , con cieli sereni in costa e qualche nube nel corso delle ore pomeridiane sulle vette appenniniche e alpine, con basse probabilità di precipitazioni sulle ultime citate.
Venti a regime di brezza, di direzione variabile: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.
Mare generalmente poco mosso.
Temperature stazionarie o in lieve aumento, specie nelle vallate interne e sui versanti padani (possibili picchi di +35/+36°C)
Venerdì 31 luglio
Disagio fisiologico per caldo con picchi localmente superiori ai +37/+38°C sui versanti padani e nell’entroterra spezzino.
Condizioni invariate sui versanti marittimi del Centro-Ponente e in generale a Levante, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche fenomeno temporalesco sulle Alpi Liguri potrà arrivare a sconfinare sui versanti padani occidentali nel corso del pomeriggio (da confermare nei prossimi bollettini). Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi. Temperature stazionarie, disagio fisiologico per caldo crescente.