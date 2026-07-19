Genova. Nottetempo e al primo mattino, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sul settore costiero centro-orientale. Nel corso della mattinata, si assisterà ad un diradamento della nuvolosità, con il cielo che diverrà poco nuvoloso o velato su gran parte del territorio regionale fino a sera; fatta eccezione per qualche nube cumuliforme pomeridiana sulle Alpi Liguri, a cui sarà possibile qualche rovescio o temporale associato. Successivamente, in tarda serata, è atteso un nuovo incremento della nuvolosità bassa lungo la costa tra savonese e genovesato.

Situazione: un promontorio di matrice subtropicale continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale. Contestualmente, il transito di correnti più fresche sull’arco alpino alimenterà ulteriormente il flusso umido che da giorni interessa la Liguria. Pertanto, anche in chiusura di settimana, gli elevati tassi di umidità acuiranno ulteriormente il disagio fisiologico da caldo.

Venti: ad inizio e fine giornata, deboli o, al più, moderati a rotazione ciclonica. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime stabili o in lieve aumento. Tassi di umidità lungo le coste intorno al 70%-80%.

Costa: min: +23°C/+27°C – max: +29°C/+32°C.

Interno: min: +15°C/+22°C – max: +28°C/+34°C.