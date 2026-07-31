Genova. Mattinata in genere soleggiata a parte qualche nube bassa sul mare. Nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi Liguri, in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida ed in cessazione prima del tramonto. Nubi cumuliformi nel pomeriggio anche sulle testate di Val Trebbia ed Aveto senza conseguenze, altrove cielo da poco nuvoloso a sereno in serata.
Situazione: Fasce tropicali estroflesse verso nord determinano caldo intenso ed opprimente sulla nostra regione per tutto il fine settimana.
Venti: Da deboli a moderati da sud con qualche rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani appenninici.
Mari: Generalmente poco mosso.
Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento, con notti tropicali diffuse. Massime stazionarie.
Costa: min: +24°C/+27°C – max: +29°C/+32°C.
Interno: min: +14°C/+23°C – max: +28°C/+37°C (picchi nell’entroterra imperiese e spezzino)