  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Estate

Meteo, giornata soleggiata e poco ventilata: bollino arancione per il caldo previsioni

Fasce tropicali estroflesse verso nord determinano caldo intenso ed opprimente sulla nostra regione per tutto il fine settimana

Generico luglio 2026

Genova. Mattinata in genere soleggiata a parte qualche nube bassa sul mare. Nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi Liguri, in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida ed in cessazione prima del tramonto. Nubi cumuliformi nel pomeriggio anche sulle testate di Val Trebbia ed Aveto senza conseguenze, altrove cielo da poco nuvoloso a sereno in serata.

Situazione: Fasce tropicali estroflesse verso nord determinano caldo intenso ed opprimente sulla nostra regione per tutto il fine settimana.

Venti: Da deboli a moderati da sud con qualche rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani appenninici.
Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento, con notti tropicali diffuse. Massime stazionarie.
Costa: min: +24°C/+27°C – max: +29°C/+32°C.
Interno: min: +14°C/+23°C – max: +28°C/+37°C (picchi nell’entroterra imperiese e spezzino)

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.