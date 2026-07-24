Meteo, giornata soleggiata con caldo moderato. Nel fine settimana arrivano le pioggie

Genova. Prevalenti condizioni di tempo soleggiato su tutta la regione. Da segnalare solo qualche nube cumuliforme nelle aree interne nel pomeriggio senza fenomeni. Cielo ovunque sereno in serata.
Situazione: Tempo soleggiato e stabile fino a sabato con caldo in genere moderato. Possibile peggioramento domenica con rischio di temporali.
Venti: Deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.
Mari: Quasi calmo o poco mosso.
Temperature: Pressochè stazionarie, caldo moderato
Costa: min: +23°C/+26°C – max: +28°C/+31°C.
Interno: min: +13°C/+21°C – max: +26°C/+32°C.
Più informazioni