Genova. Al mattino in genere soleggiato; non si esclude qualche nube bassa in mare aperto ed uno sviluppo di nubi cumuliformi sulle testate di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri. Nel pomeriggio temporali sulle Alpi Liguri, in sconfinamento parziale prima di sera verso la Val Bormida e la valle dell’Erro, in successivo spostamento verso nord-est. Sempre nei pomeriggio, temporali possibili tra Piacentino ed Oltrepò Pavese con interessamento marginale delle testate di Val Trebbia ed Aveto; fenomeni in attenuazione prima di sera. Altrove soleggiato o velato per sconfinamento dei residui delle incudini temporalesche.
Situazione: Il caldo intenso non darà tregua alla Liguria anche nei prossimi giorni. Sarà comunque possibile qualche temporale pomeridiano o serale nelle aree interne; evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, evitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.
Venti: Da deboli a moderati dai quadranti meridionali.
Mari: Quasi calmo o poco mosso
Temperature; Pressochè stazionarie
Costa: min: +22°C/+24°C – max: +27°C/+31°C
Interno: min: +14°C/+21°C – max: +29°C/+34°C