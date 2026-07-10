Mercato Sampdoria: arriva Daniel Sinani mentre dopo Narro saluta anche Coucke

Prosegue la caccia agli svincolati della Sampdoria. Daniel Sinani è il terzo giocatore senza contratto a entrare nella rosa blucerchiata dopo il difensore Stefan Gartenmann e Lorenzo Insigne, con quest’ultimo che potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo per la Serie B. Sinani si è legato alla Sampdoria fino al 30 giugno 2028. Intanto, a livello societario, oggi Joseph Tey era a Genova e ha incontrato la sindaca di Genova Silvia Salis.

Tornando a Sinani, è un calciatore lussemburghese con origini serbe nato a Belgrado, classe 1997. Alto 1,85 e di ruolo trequartista, ha collezionato 30 presenze l’anno scorso in Bundesliga con il St Pauli realizzando 5 goal e confezionando 3 assist. La squadra è arrivata ultima con conseguente retrocessione. Vanta 86 presenze con la nazionale maggiore del Lussemburgo, condite da 16 goal.

Dopo il flop Narro, andato la scorsa settimana all’Hércules, anche un altro giocatore arrivato nello scetticismo generale, poi giustificato dai fatti, saluta il club. La società ha infatti ufficializzato il passaggio del portiere Gaëtan Coucke al Cercle Brugge K.S.V. a titolo definitivo.

Il comunicato del club

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Danel Sinani (nato a Belgrado, Serbia, il 5 aprile 1997). Il centrocampista offensivo ha firmato un contratto con i Blucerchiati fino al 30 giugno 2028.

Sinani arriva alla Sampdoria portando qualità, imprevedibilità e una vasta esperienza internazionale acquisita in diversi campionati europei. Nato a Belgrado, in Serbia, di origini albanesi e naturalizzato lussemburghese, il nuovo rinforzo blucerchiato è un calciatore versatile e dinamico, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie alla sua velocità, alla corsa senza palla e alle eccellenti abilità nell’uno contro uno.

Cresciuto in Lussemburgo con il Racing Union Luxembourg e successivamente con la F91 Dudelange, Sinani si è trasferito in Inghilterra al Norwich City nell’estate del 2020. La sua esperienza è continuata con due prestiti ai belgi del Waasland-Beveren e agli inglesi dell’Huddersfield Town, prima di tornare al Norwich e trascorrere un nuovo periodo al Wigan Athletic. Nel 2023, il suo trasferimento in Germania al St. Pauli ha rappresentato un ulteriore passo avanti in termini di crescita e consapevolezza nei propri mezzi: con il club tedesco ha collezionato infatti 56 presenze e realizzato 7 reti in due stagioni in Bundesliga.

Velocità, tecnica, palleggio e una forte capacità di fornire assist ai compagni rendono Sinani un profilo di assoluto valore. In grado di giocare a centrocampo così come in attacco, arriva per mettere le proprie qualità al servizio della Sampdoria.