Mensa scolastica a Chiavari, iscrizioni aperte sino al 31 luglio

Chiavari. Mensa scolastica, aperte le iscrizioni per l’anno 2026/2027. Il Comune ricorda che le famiglie avranno tempo fino al 31 luglio per effettuare la prima iscrizione oppure rinnovare quella già in essere attraverso il portale online dedicato.

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Per chi rinnova l’iscrizione saranno mantenuti sia il codice Pan sia l’eventuale credito residuo presente sul profilo dell’utente.

Confermate anche per il prossimo anno scolastico le agevolazioni tariffarie per le famiglie con più figli iscritti alla mensa. Resta inoltre la possibilità di richiedere diete speciali per motivi sanitari o etico-religiosi, presentando la documentazione prevista dagli uffici competenti. I residenti nel Comune di Chiavari con un Isee non superiore a 5.000 euro potranno richiedere l’esenzione dal pagamento del servizio.

Per agevolare l’accesso alla procedura online, sarà inoltre disponibile un servizio di supporto alla compilazione presso l’Informagiovani, previo appuntamento da prenotare al numero 0185 306814. Gli utenti dovranno essere in possesso dell’identità digitale Spid.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Chiavari.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Mensa scolastica all’indirizzo email mensascolastica@comune.chiavari.ge.it oppure ai numeri 0185 365230, 0185 365362 e 0185 365499.