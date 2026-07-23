Al Matitone una nuova centrale hi-tech per le emergenze: investimento da 1,9 milioni

Genova. Al Matitone sorgerà una nuova sala di gestione delle emergenze, più efficiente, con il massimo coordinamento e con tecnologie all’avanguardia per la gestione della sicurezza sul territorio cittadino.

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità. La nuova sala sarà realizzato al decimo piano dell’edificio di San Benigno. L’intervento, del valore complessivo di 1,9 milioni di euro, farà leva su finanziamenti statali legati al Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e consentirà di trasformare gli attuali spazi della Protezione Civile in un hub operativo unico e integrato.

La nuova struttura sarà operativa 24 ore su 24 e garantirà il contatto diretto e in tempo reale tra la Protezione Civile, la Polizia Locale e le centrali operative della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

“La nostra città conosce bene il significato della parola ‘emergenza’ e proprio per questo sono particolarmente soddisfatta di un progetto che metterà chi lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini nelle migliori condizioni per farlo – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – nei momenti più difficili, la rapidità delle decisioni e la capacità di coordinare persone, informazioni e interventi possono fare la differenza. La nuova centrale operativa aiuterà la Protezione Civile e tutte le forze impegnate sul territorio a lavorare insieme in modo ancora più efficace. Dietro ogni allerta e ogni intervento ci sono donne e uomini che si assumono una grande responsabilità verso la comunità: a loro va la gratitudine mia, dell’amministrazione comunale e di tutta la città. Investire in questa struttura significa anche riconoscere il valore del loro lavoro e offrire strumenti adeguati all’importanza del compito che svolgono”.

“La gestione delle emergenze e la tutela della popolazione rappresentano una priorità assoluta per la nostra città, un territorio complesso che richiede da sempre la massima attenzione e prontezza di risposta – aggiunge l’assessore Massimo Ferrante – Genova vanta già un sistema di Protezione Civile di assoluta eccellenza, riconosciuto per la dedizione e la professionalità dei suoi operatori. Con l’approvazione di questo provvedimento facciamo un ulteriore e decisivo passo in avanti: dotiamo la struttura di spazi moderni e tecnologie all’avanguardia, creando una regia unica direttamente interconnessa con tutte le Forze dell’Ordine. È un investimento fondamentale sulla sicurezza dei cittadini, che ci permetterà di prevenire i rischi e coordinare i soccorsi in modo ancora più rapido ed efficace”.

La sala sarà dotata di un maxi-schermo (videowall) ad altissima risoluzione per il monitoraggio continuativo della città, nuovi sistemi radio digitali e piattaforme informatiche di ultima generazione. La struttura sarà collegata direttamente con le sedi della Polizia Locale, con la Polizia di Stato (Caserma Rosolino Pilo) e con i Carabinieri (San Giuliano) per interventi rapidi e coordinati.

Sono previsti il rinnovo completo degli ambienti con isolamento acustico, eliminazione delle barriere architettoniche e l’impiego di materiali sostenibili. I lavori si svolgeranno in tre fasi consecutive nell’arco di circa 18 mesi, senza mai interrompere le attività operative della Protezione Civile.