Raccolta rifiuti, a Pieve Ligure arrivano i nuovi mastelli per la raccolta differenziata

Pieve Ligure. Nel corso del mese di luglio Amiu avvierà a Pieve Ligure la sostituzione dei mastelli per la raccolta differenziata, un’operazione che accompagnerà il rinnovo delle dotazioni a disposizione delle utenze domestiche.
Per informare in modo capillare i cittadini, durante i consueti servizi di raccolta gli operatori dell’Unità Territoriale di Bogliasco applicheranno un avviso sui mastelli attualmente in uso, indicando modalità e tempi per il ritiro dei nuovi contenitori.
A partire da lunedì 20 luglio sarà possibile ritirare gratuitamente i nuovi mastelli presso l’Ecosportello di Pieve Ligure in via XXV Aprile 193 durante i consueti orari di apertura ovvero ogni lunedì dalle ore 10 alle ore 13 durante i consueti orari di apertura, e presso il Centro di Raccolta di Bogliasco, in via Marconi aperto: lunedì, venerdì, sabato dalle 8 alle 12; mercoledì dalle 14 alle 18.
Per agevolare ulteriormente le utenze sono inoltre previsti due momenti di distribuzione straordinaria in occasione del servizio Ecovan: domenica 26 luglio, dalle 17 alle 19, in Piazzale San Michele e giovedì 30 luglio, dalle 17 alle 19, presso Scalo Piccola Velocità.
Dal 3 agosto i vecchi mastelli che dovessero ancora essere esposti per la raccolta saranno progressivamente rimossi. Per continuare a usufruire regolarmente del servizio sarà quindi necessario utilizzare i nuovi contenitori.
Amiu invita i cittadini a ritirare i nuovi mastelli entro la fine di luglio, così da consentire una sostituzione ordinata e senza disagi