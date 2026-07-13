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Raccolta rifiuti, a Pieve Ligure arrivano i nuovi mastelli per la raccolta differenziata

Dal 3 agosto i vecchi mastelli saranno progressivamente rimossi: per continuare a usufruire regolarmente del servizio sarà necessario utilizzare i nuovi contenitori

Generico luglio 2026

Pieve Ligure. Nel corso del mese di luglio Amiu avvierà a Pieve Ligure la sostituzione dei mastelli per la raccolta differenziata, un’operazione che accompagnerà il rinnovo delle dotazioni a disposizione delle utenze domestiche.

Per informare in modo capillare i cittadini, durante i consueti servizi di raccolta gli operatori dell’Unità Territoriale di Bogliasco applicheranno un avviso sui mastelli attualmente in uso, indicando modalità e tempi per il ritiro dei nuovi contenitori.

A partire da lunedì 20 luglio sarà possibile ritirare gratuitamente i nuovi mastelli presso l’Ecosportello di Pieve Ligure in via XXV Aprile 193 durante i consueti orari di apertura ovvero ogni lunedì dalle ore 10 alle ore 13 durante i consueti orari di apertura, e presso il Centro di Raccolta di Bogliasco, in via Marconi aperto: lunedì, venerdì, sabato dalle 8 alle 12; mercoledì dalle 14 alle 18.

Per agevolare ulteriormente le utenze sono inoltre previsti due momenti di distribuzione straordinaria in occasione del servizio Ecovan: domenica 26 luglio, dalle 17 alle 19, in Piazzale San Michele e giovedì 30 luglio, dalle 17 alle 19, presso Scalo Piccola Velocità.

Dal 3 agosto i vecchi mastelli che dovessero ancora essere esposti per la raccolta saranno progressivamente rimossi. Per continuare a usufruire regolarmente del servizio sarà quindi necessario utilizzare i nuovi contenitori.

Amiu invita i cittadini a ritirare i nuovi mastelli entro la fine di luglio, così da consentire una sostituzione ordinata e senza disagi

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