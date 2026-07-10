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Nel pomeriggio

Tensione nel carcere di Marassi, detenuto sale sul tetto e minaccia di lanciarsi nel vuoto

Sul posto oltre alla polizia penitenziaria sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno allestito un perimetro di sicurezza

detenuto carcere marassi

Genova. Momenti di tensione venerdì pomeriggio nel carcere di Marassi, dove un detenuto è salito sul tetto rifiutandosi di scendere e minacciandosi di gettarsi nel vuoto.

Sul posto oltre alla polizia penitenziaria sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno allestito un perimetro di sicurezza intorno alle mura del penitenziario.

Intorno alle 17 il detenuto era ancora sul tetto, alternando momenti in cui camminava pericolosamente vicino al bordo a momenti in cui restava seduti.

“L’uomo era giunto a Genova da poco, proveniente da un altro istituto penitenziario – spiega Vincenzo Tristaino, segretario nazionale SAPPE per la Liguria – Da quanto si apprende, il detenuto si sarebbe già reso protagonista, durante una precedente detenzione nell’istituto penale di Nisida, di analoghe forme di protesta. Circostanza che, se confermata, rende ancora più evidente la complessità del soggetto e la professionalità con cui la Polizia Penitenziaria è chiamata a gestire situazioni ad alto rischio.”

Tristaino ha quindi richiamato l’attenzione sulle difficili condizioni in cui opera il personale del carcere genovese: “Marassi è ormai da tempo in condizioni di costante sovraffollamento, con circa 150 detenuti oltre la capienza regolamentare. A ciò si aggiunge una cronica carenza di personale di Polizia Penitenziaria e la presenza di numerosi detenuti assegnati per motivi di ordine e sicurezza, spesso particolarmente complessi da gestire. È evidente che un simile contesto aumenta il rischio di eventi critici e rende ancora più gravoso il lavoro degli operatori”.

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