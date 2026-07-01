Il Mar Ligure si “tropicalizza”: il boom delle tartarughe marine non è una buona notizia

Genova. Il termometro non mente, e quello del Mar Ligure scotta sempre di più. Questa l’estrema sintesi dei dati pubblicati da Ispra nel suo reporto annuale “Il clima in Italia nel 2025”, che ha come di consueto ha scattato una fotografia nitida e a tratti preoccupante per quanto riguarda il nostro mare. Un dato su tutti. Il 2025 è stato il secondo anno più caldo di sempre per i mari italiani dal 1982, facendo registrare un’anomalia termica di ben +1,18 gradi rispetto alla media degli ultimi decenni. E, se il buongiorno si vede dal mattino, il 2026 è destinato a replicare in scia.

E La Liguria, da questo punto di vista, si trova nella prima linea. Le acque che bagnano le coste da Ventimiglia a Sarzana si stanno progressivamente trasformando in un bacino “quasi” tropicale, un cambiamento che non rappresenta più una proiezione per il futuro, ma una realtà con cui fare i conti oggi. E l’arrivo di nuove specie animali è la spia rossa di questa transizione.

Il “caso” Caretta caretta: la Liguria è la nuova culla delle tartarughe

Il segnale biologico più dirompente di questa metamorfosi è arrivato direttamente sulle nostre spiagge. Nel corso dell’estate scorsa, infatti, si è registrato un vero e proprio boom di nidificazioni di tartaruga marina Caretta caretta, con ben 11 nidi individuati sul litorale ligure (di cui 8 concentrati in meno di un mese). Decine di articoli di giornale, schiuse e corse verso il mare.

Località come Sestri Levante, Celle Ligure, Varazze, Arma di Taggia, Zinola e Laigueglia sono diventate l’inedito scenario di un fenomeno che, fino a pochi anni fa, apparteneva esclusivamente alle calde spiagge di Sicilia, Calabria o Campania. Gli scienziati di Arpal – come riportato nel report di Ispra – lo definiscono un “fenomeno sentinella”: il riscaldamento del mare sta spingendo le rotte riproduttive della specie sempre più a nord, trovando nel Mar Ligure un habitat termicamente perfetto per la schiusa delle uova.

Più calore, più rischi: il “motore” degli eventi estremi

Se la presenza delle tartarughe affascina cittadini e turisti, non per forza è una buona notizia per il fragile equlibrio delle nostre coste e del nostro territorio. Il riscaldamento dell’acqua porta con sé risvolti decisamente meno “giocosi” sul fronte meteorologico, che sono sotto gli occhi di tutti: la grande quantità di calore accumulata dalla superficie marina funzioni come un enorme serbatoio di energia.

E quali sono gli effetti? Da un lato, questo surriscaldamento annulla il potere rinfrescante delle brezze estive, intrappolando le città costiere in un clima afoso e dando vita alle opprimenti “notti tropicali”, dove la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi. Dall’altro – ed è l’aspetto più pericoloso – l’elevata evaporazione carica l’atmosfera di umidità e calore latente. Quando i primi fronti freddi autunnali o invernali transitano sopra questo “mare bollente”, il contrasto termico si fa estremo, amplificando il rischio di temporali autorigeneranti e alluvioni lampo sul fragile territorio ligure. E Genova ne sa qualcosa.

Le conseguenze toccano da vicino anche l’economia reale e la biodiversità nativa. I pescatori locali si trovano a fare i conti con la “tropicalizzazione” del pesce: specie aliene o amanti del caldo colonizzano il Mar Ligure, modificando radicalmente la catena alimentare e mettendo in crisi le storiche specialità ittiche del nostro territorio. Se da un lato la stagione balneare si allunga, dall’altro aumenta l’esposizione di porti, borghi e infrastrutture a mareggiate sempre più cariche di energia distruttiva.