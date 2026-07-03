“Mappiamoci”, alla tappa in Val Bisagno oltre 80 ragazze e ragazzi per il confronto con le istituzioni

Genova. Giovedì pomeriggio oltre 80 tra ragazze, ragazzi e rappresentanti della società civile della Valbisagno hanno riempito gli spazi del Centro Civico di Staglieno per la seconda tappa del progetto “Mappiamoci – Dove le idee dei giovani trovano spazio”.

L’iniziativa, promossa dalla consigliera delegata alle Politiche giovanili del Comune di Genova, Francesca Ghio, con il supporto dell’Ufficio Servizi e Progettazione per i Giovani della Direzione Politiche Giovanili e della Consulta delle Giovani e dei Giovani di Genova, punta a coinvolgere attivamente gli under 35 nella co-progettazione delle politiche cittadine.

«La straordinaria risposta di ieri in Valbisagno ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta – dichiara la consigliera delegata alle Politiche giovanili del Comune di Genova Francesca Ghio – C’è una generazione che non aspetta altro che avere lo spazio e la voce per incidere sul futuro della nostra città. Con “Mappiamoci” non stiamo solo raccogliendo dati, ma costruendo un ponte solido e duraturo tra l’entusiasmo dei giovani e le istituzioni locali. Vedere oltre 80, tra ragazze e ragazzi, confrontarsi in modo così costruttivo, e proponendo soluzioni concrete per il proprio territorio, dà una visione chiara di una Genova che sa rinnovarsi partendo dai quartieri. Vogliamo una città a misura di giovani, dove la vitalità delle nuove generazioni sia il motore della crescita di tutta la comunità».

L’incontro di Staglieno ha visto una straordinaria sinergia territoriale, unendo le energie dei Municipi III Bassa Val Bisagno e IV Media Val Bisagno. Ad accogliere i partecipanti, insieme alla consigliera Ghio e a una nutrita delegazione di consiglieri municipali under 35 e assessori, c’erano i due presidenti di Municipio, Fabrizio Ivaldi (Municipio III) e Lorenzo Passadore (Municipio IV). La presenza congiunta delle istituzioni locali e comunali ha sottolineato la volontà politica di fare rete e di tradurre le istanze del territorio in azioni amministrative concrete.

«La risposta dei giovani del nostro territorio è stata eccezionale e non avevamo dubbi su questo – commenta il presidente Ivaldi – I tanti ragazzi che vivono, studiano e lavorano in Valbisagno sono una risorsa fondamentale per la nostra comunità: le loro proposte, che andremo ad analizzare e strutturare nel quadro di percorsi istituzionali condivisi, ci aiuteranno ad incrementare i servizi per i giovani e a migliorare la qualità della vita di tutta la cittadinanza».

«Abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questo evento dove decine di ragazze e ragazzi hanno sfidato il luogo comune dei giovani disinteressati alla politica e alla vita della propria comunità, dimostrando un profondo attaccamento al nostro territorio – sottolinea il presidente Passadore – Faremo tesoro delle proposte emerse, rafforzando i canali di comunicazione con gli under 35 della vallata anche con l’avvio di tavoli di lavoro permanenti».

Durante il pomeriggio, ragazze e ragazzi hanno dato vita a un dialogo aperto e serrato con gli amministratori. I lavori si sono svolti in un clima informale e propositivo: sul tavolo, l’analisi delle criticità legate ai servizi e tante idee per sopperire alla mancanza di spazi di aggregazione dedicati quali aree sportive attrezzate gratuite. Dall’incontro è emerso un ricchissimo bagaglio di proposte costruttive per rendere la Valbisagno e l’intera città di Genova un luogo più attrattivo, dinamico e inclusivo per le nuove generazioni.

Il viaggio di “Mappiamoci”, dopo il debutto in Valpolcevera e il secondo step in Valbisagno, proseguirà nelle prossime settimane negli altri Municipi cittadini, continuando l’opera di ascolto e co-progettazione per ridisegnare la mappa dei servizi e degli spazi dedicati al futuro di Genova.