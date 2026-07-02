Oltre 9 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade e caditoie: approvato il piano annuale

Genova. Oltre 9 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade e caditoie. Lo stanziamento arriva con l’approvazione da parte della giunta comunale del programma annuale degli interventi derivanti dall’applicazione del contratto di servizio tra Comune di Genova e Aster.

Il piano prevede di destinare 8.509.771 euro agli interventi sulla viabilità e sulle opere complementari e 500.000 euro alle attività di manutenzione straordinaria del sistema di raccolta e smaltimento delle acque, con particolare riferimento alle caditoie.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante – mettiamo a terra un piano di interventi significativo, che conferma la volontà dell’amministrazione di investire in modo concreto sulla manutenzione diffusa della città, intervenendo su aspetti essenziali della vita quotidiana dei cittadini. La qualità delle strade, l’efficienza delle opere accessorie e la piena funzionalità del sistema di captazione delle acque rappresentano elementi fondamentali non soltanto sotto il profilo del decoro urbano, ma soprattutto per la sicurezza, la resilienza del territorio e la capacità di prevenire situazioni di criticità. Questo programma ci permette di agire in maniera strutturata, con una visione complessiva e non episodica, consolidando un modello operativo che punta sulla programmazione, sulla continuità degli investimenti e sulla rapidità di esecuzione. È un lavoro capillare, spesso poco visibile nell’immediato, ma decisivo per garantire efficienza, tutela del patrimonio pubblico e migliore qualità della vita nei quartieri».

L’approvazione del programma rappresenta un passaggio strategico nella pianificazione degli interventi sul patrimonio infrastrutturale cittadino, consentendo di pianificare in maniera organica opere diffuse sull’intero territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione, aumentare l’efficienza della rete di drenaggio urbano e garantire condizioni più elevate di fruibilità degli spazi pubblici.

“La manutenzione della rete stradale e del sistema di raccolta delle acque rappresenta una delle attività più impegnative per Aster, sia per l’estensione del patrimonio da gestire sia per l’elevato numero di segnalazioni che riceviamo quotidianamente – sottolinea la direttrice generale di Aster, Francesca Aleo –. Le esigenze di intervento sono molto numerose e spesso riguardano situazioni che richiedono risposte tempestive. Grazie alle risorse previste da questo programma potremo proseguire il lavoro di pianificazione e di manutenzione diffusa, con l’obiettivo di dare risposta al maggior numero possibile di richieste, ottimizzando l’impiego delle squadre operative e intervenendo sulle priorità individuate insieme all’amministrazione comunale”.