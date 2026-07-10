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Manutenzioni, Comune di Genova investe 600mila euro per interventi diffusi nel Centro Est e nel Medio Ponente

Approvati dalla Giunta i progetti di fattibilità tecnico-economica: stanziati 300 mila euro per ciascun territorio. Gli interventi copriranno il ripristino urgente di strade, spazi pubblici ed edifici comunali

Toirano Lavori Pubblici
Foto d'archivio

Genova. La Giunta comunale di Genova ha approvato due importanti delibere che sbloccano un investimento complessivo di 600.000 euro per interventi diffusi di manutenzione straordinaria. I fondi, suddivisi equamente in due quote da 300.000 euro, saranno destinati al Municipio I (Centro Est) e al Municipio VI (Medio Ponente) per l’annualità 2026.

L’obiettivo del provvedimento è quello di rispondere alle criticità causate dall’usura e dalla vetustà del patrimonio pubblico, garantendo la sicurezza e il decoro urbano. Le due delibere approvano i Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) redatti dalle strutture tecniche dei rispettivi Municipi, in conformità con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La particolarità dell’operazione risiede nella natura “diffusa e non programmabile a priori” degli interventi.

Anziché calare dall’alto un elenco rigido di cantieri, l’Amministrazione ha scelto una strategia flessibile: i 300 mila euro stanziati per ciascun ambito territoriale serviranno a coprire una pluralità di lavori su strade, marciapiedi, aree aperte ed edifici pubblici che mostrano guasti o necessità contingenti di adeguamento. Saranno le singole Giunte Municipali, forti della conoscenza diretta del territorio, a individuare puntualmente le priorità e i siti specifici su cui convogliare le risorse attraverso successivi atti interni.

“Chi si occupa di amministrazione locale sa bene che la manutenzione straordinaria non è fatta solo di grandi opere scenografiche, ma vive della cura quotidiana e capillare del tessuto urbano- dichiara l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante- Con queste due delibere mettiamo in campo un’architettura amministrativa agile e moderna, pensata appositamente per intercettare il guasto imprevedibile e l’usura strutturale prima che si trasformino in disagi cronici per la cittadinanza. Non abbiamo voluto blindare i fondi in capitoli rigidi; al contrario, d’intesa con il collega Davide Patrone, valorizziamo appieno il ruolo dei Municipi e il principio del decentramento. Consegniamo ai tecnici e agli organi elettivi locali uno strumento finanziario flessibile ed efficace, capace di tradursi immediatamente in cantieri stradali e interventi sugli edifici. Investire 600 mila euro con questa formula significa scommettere sulla tempestività e sulla precisione del micro-intervento, che è poi quello che sposta davvero la percezione della qualità della vita e della sicurezza nei nostri quartieri”.

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