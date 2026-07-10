Manutenzioni, Comune di Genova investe 600mila euro per interventi diffusi nel Centro Est e nel Medio Ponente

Genova. La Giunta comunale di Genova ha approvato due importanti delibere che sbloccano un investimento complessivo di 600.000 euro per interventi diffusi di manutenzione straordinaria. I fondi, suddivisi equamente in due quote da 300.000 euro, saranno destinati al Municipio I (Centro Est) e al Municipio VI (Medio Ponente) per l’annualità 2026.

L’obiettivo del provvedimento è quello di rispondere alle criticità causate dall’usura e dalla vetustà del patrimonio pubblico, garantendo la sicurezza e il decoro urbano. Le due delibere approvano i Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) redatti dalle strutture tecniche dei rispettivi Municipi, in conformità con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La particolarità dell’operazione risiede nella natura “diffusa e non programmabile a priori” degli interventi.

Anziché calare dall’alto un elenco rigido di cantieri, l’Amministrazione ha scelto una strategia flessibile: i 300 mila euro stanziati per ciascun ambito territoriale serviranno a coprire una pluralità di lavori su strade, marciapiedi, aree aperte ed edifici pubblici che mostrano guasti o necessità contingenti di adeguamento. Saranno le singole Giunte Municipali, forti della conoscenza diretta del territorio, a individuare puntualmente le priorità e i siti specifici su cui convogliare le risorse attraverso successivi atti interni.

“Chi si occupa di amministrazione locale sa bene che la manutenzione straordinaria non è fatta solo di grandi opere scenografiche, ma vive della cura quotidiana e capillare del tessuto urbano- dichiara l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante- Con queste due delibere mettiamo in campo un’architettura amministrativa agile e moderna, pensata appositamente per intercettare il guasto imprevedibile e l’usura strutturale prima che si trasformino in disagi cronici per la cittadinanza. Non abbiamo voluto blindare i fondi in capitoli rigidi; al contrario, d’intesa con il collega Davide Patrone, valorizziamo appieno il ruolo dei Municipi e il principio del decentramento. Consegniamo ai tecnici e agli organi elettivi locali uno strumento finanziario flessibile ed efficace, capace di tradursi immediatamente in cantieri stradali e interventi sugli edifici. Investire 600 mila euro con questa formula significa scommettere sulla tempestività e sulla precisione del micro-intervento, che è poi quello che sposta davvero la percezione della qualità della vita e della sicurezza nei nostri quartieri”.