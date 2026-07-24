Dal Comune di Genova 300mila euro per manutenzione straordinaria di opere marittime

Genova. Trecentomila euro per interventi di manutenzione straordinaria sul litorale genovese. È stato approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica, Protezione Civile, Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di manutenzione straordinaria su opere marittime.

«L’approvazione di questa delibera – dichiara l’assessore Ferrante – rappresenta un passo concreto per la tutela e la valorizzazione del nostro litorale. Investire 300 mila euro nella manutenzione straordinaria delle opere marittime significa garantire spiagge più sicure, accessibili e fruibili per cittadini e turisti, preservando al tempo stesso un patrimonio ambientale di grande valore. Con queste risorse – aggiunge – sarà possibile programmare ripascimenti stagionali e interventi di manutenzione lungo la costa cittadina, da Voltri a Nervi, assicurando una risposta tempestiva alle esigenze del territorio e contribuendo a mitigare gli effetti dell’erosione costiera. Si tratta di un impegno – conclude l’assessore Ferrante – che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso la cura del litorale genovese gestito dal Comune».

In particolare, si tratta del progetto di fattibilità tecnico-economico redatto dalla Direzione del Suolo, Opere idrauliche e infrastrutture – Settore Opere Idrauliche relativo agli “interventi urgenti non programmabili su Opere Marittime”.

Gli interventi sono ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 per la somma complessiva di 300 mila euro, da attuarsi mediante Accordo Quadro, seconda di tre annualità, anno 2026.

La giunta ha approvato il relativo quadro economico ed ha deliberato di finanziare la spesa di 300 mila euro con 4.956,09 euro mediante risorse proprie dell’Ente e il rimanente con mutuo da contrarre nell’esercizio 2026 o mediante devoluzione di quote di mutui già contratti.