Manifesto-shock dell’Anpi di Leca, l’amministrazione di Albenga si dissocia: “Piena vicinanza e sostegno alle forze dell’ordine”

Albenga. Anche l’amministrazione comunale del sindaco Riccardo Tomatis interviene nella querelle riguardante il “manifesto-shock” pubblicato dalla presidente di Anpi Leca.

“Il Comune di Albenga ribadisce la propria piena vicinanza e il proprio sostegno alle forze dell’ordine, che ogni giorno operano con professionalità, spirito di servizio e senso dello Stato per garantire la sicurezza dei cittadini. A loro va il nostro ringraziamento e il nostro rispetto”.

“Comprendiamo che temi come i fatti del G8 di Genova o il recente decesso di Abderrahim Fakir suscitino interrogativi e forte partecipazione emotiva. Proprio per questo è fondamentale che siano gli organi competenti ad accertare i fatti e, qualora emergano responsabilità individuali, queste vengano perseguite e che non sia la politica a farlo come purtroppo spesso succede. In uno Stato di diritto nessuno è al di sopra della legge: essa deve essere rispettata da tutti, anche da chi è chiamato quotidianamente a farla rispettare. Questo, però, non può e non deve tradursi in una delegittimazione generale delle Forze dell’Ordine, il cui ruolo è essenziale per la tutela della sicurezza, della legalità e della convivenza civile. Gli eventuali comportamenti individuali, se accertati, appartengono alle responsabilità delle singole persone e non possono mettere in discussione il valore e il lavoro delle migliaia di donne e uomini che ogni giorno servono lo Stato con correttezza e dedizione”.

L’amministrazione comunale “si dissocia dalla manifestazione in oggetto e continuerà a promuovere una cultura fondata sul rispetto delle istituzioni, dei diritti e dei doveri di tutti. Difendere la libertà di manifestazione del pensiero e, allo stesso tempo, riconoscere il valore imprescindibile delle forze dell’ordine non è una contraddizione, ma l’essenza stessa di una democrazia matura e di uno Stato di diritto”.