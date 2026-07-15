Dopo Sestri Ponente, la Valbisagno: nuova manifestazione in piazza di Genova Insicura

Genova. Dopo Sestri Ponente, nuova manifestazione per la sicurezza convocata sul gruppo Facebook Genova Insicura, questa volta in Valbisagno.

I manifestati si ritroveranno sabato 25 luglio tra Marassi e San Fruttuoso – luogo e ora del concentramento sono ancora in fase di definizione – per chiedere “rispetto e sicurezza, vogliamo quartieri sicuri e vivibile”, si legge nel volantino che annuncia la manifestazione.

La “convocazione” arriva a una settimana dalla manifestazione organizzata in via Sestri, durante la quale alcuni cronisti e fotoreporter sono stati aggrediti nel tentativo di bloccare le riprese video e le foto. Nello stesso orario era stato organizzato anche un contro presidio di Anpi, ma le tensioni sono sfociate principalmente con i giornalisti che stavano coprendo l’evento. Alla chiamata avevano aderito l’Unione dei Comitati Genovesi (Ucg) e almeno un migliaio di persone, che sono scese in strada per manifestare.

Sull’accaduto la pm Elena Schiavetta ha aperto un fascicolo e dopo le indagini della Digos è stato iscritto nel registro degli indagati un cinquantenne di Sestri Ponente, accusato di violenza privata aggravata nei confronti di due cronisti per avergli strappato i telefoni dalle mani. Al corteo avevano partecipato molti consiglieri comunali e municipali di Lega, Fratelli d’Italia e i neo-vannacciani, Maresca in testa. Presente anche gli assessori regionale Nicolò e Ferro, insieme a Lilli Lauro e Stefano Balleari.

Al contro presidio altrettanto nutrito lo schieramento degli “istituzionali”, con Selena Candia e Gianni Pastorino in testa. Presenti anche gli esponenti sindacali, tra cui Fabio Marante (Cgil).