Mancini nuovo ct, Lanna: “È la persona giusta, ma il calcio italiano va rifondato a partire da Coverciano”

Genova. Marco Lanna non sa ancora che Roberto Mancini è tornato sulla panchina della Nazionale quando genova24.it lo raggiunge al telefono, ma non gli servono troppe riflessioni per dire di essere contento al di là dell’amicizia: “Per me è la persona giusta, ha esperienza, ha vinto l’Europeo giocando un bel calcio. Ha l’immagine del ct. Credo sia stata una scelta centrata”.

L’ex presidente blucerchiato e compagno di squadra di Mancini nell’epoca d’oro blucerchiata non vuole invece entrare nel merito dell’affaire Pirlo con il duo Maldini – Leonardo dimissionario dopo soli 16 giorni di lavoro. Una situazione che è apparsa grottesca un po’ a tutti anche nelle comunicazioni con l’evocazione di Guardiola per poi ripiegare su Pirlo.

Non ci sarà, però lo staff ‘blucerchiato’ che aveva segnato la prima esperienza di Mancini in azzurro: Alberico Evani; Attilio Lombardo; Giulio Nuciari; Fausto Salsano. Sono già emerse delle voci sui nomi: lo staff di Mancini dovrebbe includere, tra gli altri, Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone. Il preparatore dei portieri dovrebbe essere Marco Roccati.

Il nuovo direttore tecnico invece dovrebbe essere uno che a Genova, sempre in sponda blucerchiata, ha lasciato un ottimo ricordo: Claudio Ranieri. Dopo aver lasciato la panchina e dopo la chiusura anticipata del rapporto da dirigente con la Roma, Ranieri ha dato disponibilità immediata al presidente della Figc Malagò.

Quello che si augura Lanna è un cambiamento del sistema calcio a livello strutturale: “Ci vorranno almeno 5 anni, anche se non è detto che coi giocatori che ci sono in Italia ci si riesca”.

Per Lanna occorre partire da Coverciano: “Ho due figli e di allenamenti ne vedo − spiega − ci sono tante lacune. Per esempio non si fa più tecnica individuale, ma solo tecnica situazionale tipo quattro contro quattro. Va benissimo, ma se i ragazzi non sanno fare uno stop o un passaggio non riusciranno mai a migliorare”.

Secondo gli esperti di oggi la tecnica individuale è roba sorpassata, per Lanna no: “Si possono fare entrambe, situazionale e individuale, perché la tecnica individuale te la ritrovi poi nelle situazioni. Ricordo che Pietro Vierchowod mi raccontava che a Piacenza, quando aveva 40 anni, ormai, faceva ancora esercizi al muro. Ricordo che Pezzotti, il vice di Boskov, ci allenava a parte su quello che eravamo meno bravi a fare”.

Oggi però, fa notare Lanna, non ci sono allenatori in grado di insegnare queste cose perché spesso escono da Scienze Motorie e non hanno mai giocato a calcio: “Non credo che in altri sport sia così, il gesto tecnico non è facile da spiegare. O le squadre si attrezzano e prendono un consulente o diventa complicato. Non serve neanche fare tecnica individuale senza però correggere il gesto”.

Non è un caso che Gasperini all’Atalanta avesse reintrodotto la tecnica individuale nell’allenamento perché altrimenti non riuscivano neanche gli esercizi sugli elementi di velocità del gioco.

Oggi per esempio le nuove direttive prevedono che sino ai 14 anni sia meglio non effettuare il colpo di testa per questione di sviluppo neurologico. “Però sarebbe importante insegnare il gesto anche solo con un Super Tele − dice Lanna − perché vedo ragazzi che per paura incassano la testa nelle spalle”.

Quello che Lanna ha sempre trasmesso ai figli e idealmente a tutti i giovani che praticano questo sport è di giocare e divertirsi, ma ci si diverte di più quando le cose si fanno bene: “Io ho giocato a calcio perché mi divertivo, in realtà volevo fare l’ingegnere. Il calcio non è cambiato, se sei bravo con la palla nei piedi hai un vantaggio, ma non è detto che arriverai in Serie A. Ci vuole un po’ di fortuna, la testa, non solo la bravura. Il calcio è un punto interrogativo a differenza dello studio”.