Maltempo, allerta gialla prolungata fino alle 19: “Possibili temporali molto forti sulla costa”

Genova. Dopo il passaggio temporalesco della scorsa notte – accompagnato da fulmini, lampi, grandine, raffiche di vento e allagamenti a Genova – Arpal ha prolungato l’allerta gialla in tutta la Liguria fino alle 19.00 di oggi, domenica 26 luglio.

La tregua di questa mattina non deve ingannare. “L’azione del riscaldamento solare favorirà la formazione di temporali da calore in corrispondenza dei rilievi montuosi, e soprattutto sul Centro-Ponente potranno sconfinare in costa, sotto l’impulso della ventilazione da nord in quota – spiegano gli esperti del centro regionale -. I temporali potranno essere localmente molto forti, con possibile presenza di grandine di piccole dimensioni e colpi di vento”.

Dalla serata mare molto mosso sull’estremo Levante per onda lunga di libeccio e miglioramento dello stato del cielo.

Le precipitazioni notturne hanno fatto registrare valori orari di pioggia localmente molto forti: Casale di Pignone 80,2 millimetri, Cembrano (Maissana) 70,8 millimetri, Sciarborasca e Lerca (entrambe Cogoleto) 62,6 e 61.4 millimetri, Bargone (Casarza) 53,8 millimetri, Viganego (Bargagli) 53,2 millimetri, Fiumara (Genova) 53 millimetri.

Notte difficile a Genova

Intorno alle 2 del mattino un forte temporale, alimentato soprattutto dall’energia accumulata in mare, ha iniziato a scaricare grandi quantità di pioggia sul Ponente, per poi spostarsi lentamente verso il centro città e la Valpolcevera.

A Genova la situazione più critica a Sampierdarena, nella zona di via Orgiero e via Reti, dove i vigili del fuoco hanno salvato due automobilisti rimasti intrappolati in macchina mentre saliva il livello dell’acqua in strada. In via Celesia, a Rivarolo, i pompieri sono intervenuti per un panificio allagato.

In Valpolcevera si è allagato nuovamente il sottopasso di via Brin nonostante i lavori di pulizia messi in atto dal Comune che avevano permesso di escludere la chiusura automatica in allerta meteo. La polizia locale ha disposto il divieto di transito poco prima delle 3. Tuttavia, a differenza di quanto avveniva in passato, il sistema di pompaggio ha liberato in poco tempo la sede stradale e il sottopasso è stato riaperto dopo mezz’ora.

Sempre in Valpolcevera, osservato speciale il rio Fegino che si è ingrossato in poche decine di minuti facendo temere il peggio. Sul posto le pattuglie della polizia locale pronte a far scattare lo stop alla circolazione, ma il rapido passaggio del temporale ha evitato problemi ulteriori.

Chiuso e poi riaperto anche il tunnel di via Degola, interessato da un pesante allagamento. Criticità in tutta la zona di via Reti e via Fillak. Allagato anche il sottopasso di piazza Montano, rimasto sempre transitabile. Problemi anche a Multedo in via Pacoret de Saint Bon, sulla strada Aldo Moro in direzione dell’autostrada, sulla rotonda Castruccio in prossimità dell’aeroporto e a Rivarolo tra il ponte Polcevera e via Rossini.