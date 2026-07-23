Madre denuncia: “Mio marito mi picchia e ha abusato della nostra bimba”

Genova. Al centro antiviolenza Mascherona la telefonata è arrivata questa mattina da parte di una donna di 33 anni. “Mio marito mi picchia e mi maltratta da tempo” ha detto in lacrime chiedendo aiuto. Così la responsabile del centro ha a sua volta chiamato il 112. L’intervento è scattato immediato in un quartiere del centro città.

Nell’appartamento sono arrivati i militari dell’Arma e un’ambulanza. Ai carabinieri però la donna avrebbe raccontato anche altro. Ha detto che il marito da tempo la picchiava e che l’uomo, un 44enne marocchino, avrebbe abusato sessualmente della bimba che ha solo 2 anni.

Per questo la piccola è stata accompagnata insieme alla madre in codice giallo all’ospedale Gaslini di Genova per gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri, fortunatamente, non ci sarebbero tracce di violenza o abusi sessuali. Sul corpo della piccola solo qualche vecchio livido, che potrebbe anche essere compatibile con una caduta vista l’età della bimba ma le indagini sono in corso.

Per assistere la donna durante la denuncia è stata chiamata una mediatrice culturale a causa delle difficoltà linguistiche. Per madre e figlia è scattato immediatamente il protocollo previsto dal codice rosso: sono stata trasferite in una residenza protetta e saranno assistite da una psicologa e da un’avvocata del centro.

L’uomo, che di mestiere fa il muratore, è stato al momento denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia.