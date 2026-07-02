Lungomare Canepa, il Comune: “Pannelli fonoassorbenti obiettivo prioritario”. Verso il limite a 70 km/h

Genova. Dopo il ripristino della viabilità a cinque corsie in Lungomare Canepa e in attesa della conclusione dei lavori, la sindaca di Genova Silvia Salis si rivolge ai cittadini di via Sampierdarena con quella che suona come una promessa: “Ci prendiamo come obiettivo prioritario il reperimento delle risorse per completare l’opera con l’installazione dei pannelli fonoassorbenti previsti dal progetto originario”.

La vicenda è nota. Nell’ambito del riassetto dell’arteria di scorrimento tra il ponente e il centro parte dei finanziamenti inizialmente stanziati per l’acquisto e la posa delle barriere antirumore sono stati dirottati dalla precedente amministrazione sul parco della Foce, nell’ambito del Waterfront Levante.

“Cosa che non riteniamo in linea con la nostra idea di città – ha aggiunto Salis, parlando a margine della giunta itinerante nel municipio Centro Ovest – non possiamo dire di più ma il Comune sta facendo il possibile per fare sì che la cifra di sette, otto milioni necessaria a mettere i pannelli, per cui esiste già la predisposizione al fissaggio, sia reperita“.

“Su questo tema siamo dialogo costante con il comitato di cittadini – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Massimo Ferrante – l’opera è stata terminata, mancano la fornitura dei pannelli e la posa, intervento che cuba tra i sette e i dieci milioni euro, per cui bisognerà comunque andare a gara. Ho scritto più volte a ministero e Aspi perché vogliamo che i cittadini vedano il progetto concluso nella loro interezza”.

Parlando di Lungomare Canepa, con il nuovo assetto, vengono confermate alcune voci circolate nelle passate settimane. L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha dichiarato che “sulla strada sarà fissato il limite di 70 chilometri orari entro la fine dell’estate“.

In lungomare Canepa limite di 70 km/h entro la fine dell’estate

Il limite di 70 km/h renderà omogeneo il tratto di Lungomare Canepa rispetto alla strada Guido Rossa. Oggi il passaggio da 70 km a 50 km, repentino, crea anomalie nei flussi (oltre a far incorrere molti guidatori in multe).

“Al momento attendiamo la consegna finale della strada da parte delle ditte che hanno portato avanti i lavori – ha aggiunto Robotti – poi sarà installata la segnaletica nuova, serviranno le autorizzazioni necessarie e infine, a grandi linee alla fine dell’estate, da 50 km/h si passerà a 70 km/h su tutto Lungomare Canepa, esclusi ovviamente gli snodi con la viabilità laterale”.

Non ci sono invece novità, al momento, per quanto riguarda la riapertura della rampa che da via Cantore collega al casello di Genova Ovest. Un tratto di competenza di Autostrade e di Autorità portuale e su cui municipio e Comune stanno facendo pressione: la chiusura dello svincolo obbliga le auto a una deviazione su via Cantore fino al semaforo della Motorizzazione.

Novità anche sul fronte della tutela della salute. Entro l’estate Arpal attiverà due nuove mini cabine di rilevamento della qualità dell’aria, in via Dino Col e via Adua, che si aggiungono a quelle di via Buozzi e via Bari, con particolare attenzione al traffico portuale. Il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi ha espresso particolare apprezzamento per questa notizia ricordando quanto il territorio si trovi stretto tra l’inquinamento dei fumi in porto e quello da traffico urbano.

Posti bici, parcheggi in via Spataro, passeggiata tra Stazione marittima e terminal Traghetti

L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti ha affrontato i nodi legati alla mobilità urbana e ciclabile: “Abbiamo iniziato a predisporre nuovi parcheggi per le biciclette, riscontrando già un grande successo del servizio. Nonostante il trasporto pubblico locale stia attraversando una fase di sofferenza legata alle vicende di Amt, siamo riusciti a garantire la continuità del servizio. In via di Francia la situazione è complessa a causa dei lavori di spostamento dei binari ferroviari, ma i cantieri termineranno l’anno prossimo portando a un significativo ampliamento della sede stradale. Sul fronte logistico, stiamo lavorando per gestire al meglio gli accessi al porto dei traghetti, con particolare attenzione al traffico pesante”.

L’assessora alla polizia locale Arianna Viscogliosi ha confermato l’avvio di un accordo operativo con l’autorità di sistema portuale per gestire i picchi di traffico e i flussi di passeggeri e veicoli in arrivo con i traghetti.

Robotti ha poi annunciato novità sui parcheggi: l’area di sosta da circa 60 posti in via Spataro, nei pressi della piscina, passerà sotto la gestione di Genova Parcheggi, con modalità che verranno condivise con il territorio nelle prossime settimane, prevendendo anche una sosta a rotazione a favore dei residenti del quartiere.

Ci sono notizie attese da tempo anche per quanto riguarda le aree pedonali del fronte mare: “Sulla passeggiata tra la Stazione Marittima e il ponente – ha annunciato il vicesindaco Alessandro Terrile – stiamo lavorando alla riapertura al pubblico, con l’obiettivo di collegare il Porto Antico al terminal traghetti attraverso nuove passerelle ciclo-pedonali”.