Luca Carboni il 7 luglio al porto antico dà il via al Live in Genova Festival

Genova. Luca Carboni il 7 luglio all’Axpo-Arena del Mare al Porto Antico di Genova è il primo degli artisti a esibirsi nell’ambito della 22esima edizione del Live in Genova Festival, prodotto da Duemilagrandieventi.

La data nel capoluogo ligure coincide anche con la prima tappa della sua nuova tournée “Rio Ari O Live”, dopo i concerti dello scorso autunno all’Unipol Forum a Milano e in altri Palasport a Roma e Bologna.

Carboni proporrà ai fan un grande racconto tra musica, parole e immagini con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica, portando sul palco quarant’anni di musica in totale libertà.

“È bello promuovere il tour estivo in luoghi speciali dell’Italia proprio come il Porto Antico di Genova”, ha dichiarato il cantautore a proposito delle tappe previste in lungo e in largo per l’Italia tra anfiteatri, luoghi suggestivi e storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola.

Da Fragole Buone Buone a Ci vuole un fisico bestiale, passando da Farfallina a Silvia lo sai fino a Mi ami davvero, Inno Nazionale e San Luca, lo show sarà una carrellata di successi, di canzoni che il pubblico non ha mai smesso di cantare e che celebrano una sorta di rinascita dell’artista bolognese che nel 2022 si era allontanato dalle scene a causa della malattia tumorale ai polmoni.

In apertura il giovane duo genovese Questo e Quello (Stefano D’Angelo e Francesco Mannella). Vivono tra Genova e Milano e scrivono, producono, suonano le loro canzoni proponendo un mix audace di stili musicali che spaziano dalla tradizione al contemporaneo, con testi che affrontano tematiche di vita quotidiana.

Apertura cancelli ore 19 – inizio concerti ore 21

Prezzo biglietti: 79/75/69 euro platea 1-2-3

I biglietti dei concerti Live in Genova sono in vendita su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e la stessa sera alla Biglietteria della venue.