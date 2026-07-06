Lonely Planet Ulissefest: dall’ex sindaco di New York De Blasio ai Negramaro, tutti gli appuntamenti

Genova. Dopo aver conquistato il titolo di unica destinazione italiana nella celebre classifica Best in Travel, da venerdì 10 a domenica 12 luglio Genova ospiterà la IX edizione di UlisseFest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet.

Il tema conduttore di quest’anno è “Elogio della fuga”: un invito a concepire il viaggio come impulso creativo e spinta necessaria per cambiare prospettiva sul presente. Scrittori, blogger, giornalisti e artisti si alterneranno nei luoghi simbolo della città – dal Porto Antico ai Giardini Luzzati, passando per i Palazzi dei Rolli e Palazzo Ducale.

L’apertura ufficiale del Festival, prevista per venerdì 10 luglio alle 17,30 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, sarà affidata all’incontro tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e l’ex sindaco di New York City, Bill de Blasio, in un dibattito intitolato “Da New York a Genova. Storie di città che cambiano”. Moderato da Sabina Minardi e realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, il confronto metterà a specchio due grandi città portuali, icone di trasformazione urbana, analizzando cosa significhi oggi guidare comunità attraversate da continui flussi culturali e sociali.Il festival sarà preceduto da alcune anteprime:

6 luglio (Porto Antico): il celebre podcaster Pablo Trincia porterà in scena un monologo a metà tra reale e immaginario dedicato alla megalopoli di Mumbai.

8 luglio (Ostello Bello): il camminatore Nicolò Guarrera (Pieroad) condividerà i segreti del suo straordinario giro del mondo a piedi durato 5 anni e lungo 35.000 km.

9 luglio: spazio alla storia del primo hotel diffuso con il focus sui Palazzi dei Rolli (Palazzo Rosso); all’esplorazione del turismo spagnolo al femminile; alla performance di musictelling di Federico Sacchi e al grande concerto reggae di Julian Marley & The Uprising ai Giardini Luzzati.

Subito dopo l’apertura istituzionale con la sindaca Salis, venerdì 10 luglio il festival ospiterà il leggendario fondatore di Lonely Planet, Tony Wheeler, che dialogherà con l’attrice e scrittrice Chiara Francini ripercorrendo cinquant’anni di viaggi globali. Sabato 11 luglio vedrà protagonisti, tra gli altri, Antonio Spadaro con un viaggio sentimentale oltre gli stereotipi della Sicilia, e la giornalista Cecilia Sala, che racconterà la grande attualità internazionale attraverso il suo sguardo unico sul campo. Domenica 12 luglio la chiusura culturale sarà affidata alla lectio magistralis di Moni Ovadia sui viaggi di Ulisse e Abramo, anticipata in mattinata da un omaggio alla straordinaria “Scuola Genovese” e alla città che suona, da Paganini a De André.

Grazie alle sinergie con il Live in Genova Festival e l’Altra Onda Festival, l’Axpo Arena del Mare al Porto Antico si accenderà con due imperdibili eventi musicali: il concerto di Francesco Gabbani (venerdì 10 luglio) e il live dei Negramaro (sabato 11 luglio). Per gli amanti del clubbing, ai Giardini Luzzati arriverà anche il Capital Party di Radio Capital con il dj set di Andrea Prezioso.

Il festival non sarà solo ascolto, ma anche esperienza diretta attraverso la città: Lonely Planet Academy: sabato 11 e domenica 12 luglio torna l’atteso workshop guidato dalla redazione per imparare a “Scrivere di viaggi” e diventare autori Lonely Planet.

Palazzo Rosso ospiterà un percorso dedicato allo sguardo femminile in Spagna, mentre Palazzo Tobia Pallavicino metterà in mostra i contrasti cromatici e il bianco e nero del Messico.

Territorio e Sapori: in collaborazione con Regionale di Trenitalia, sono previsti due speciali itinerari slow: il suggestivo “Tiramisup” all’alba in SUP/kayak a Nervi (sabato 11) e il trekking guidato “In treno verso levante” alla scoperta delle “Cinque Terre di Genova” (domenica 12).

Caccia al tesoro e Botteghe Storiche: sabato 11 si terrà l’avvincente caccia al tesoro urbana “Genova Inside” tra i negozi storici della città, affiancata da speciali tour guidati nel centro storico con l’autore Lonely Planet Andrea Formenti. Non mancheranno inoltre i laboratori gastronomici con le masterclass e i percorsi di Kitchen Confidential dedicati alle eccellenze liguri e venete (tra cui il segreto del vero Tiramisù).