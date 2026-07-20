Logista e Vetromeccaniche Italiane, incontro a Tursi per scongiurare i licenziamenti: “Siamo preoccupati”

Genova. L’assessore al Lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali, Emilio Robotti, ha incontrato due delegazioni di lavoratori e rappresentanti sindacali di Logista e Vetromeccaniche Italiane per fare il punto sulla difficile situazione che entrambe le realtà stanno vivendo.

Logista, multinazionale spagnola con diverse sedi in Italia, che si occupa della gestione del magazzino per prodotti destinati principalmente alle tabaccherie, ha avviato le procedure per licenziamento collettivo per le sedi di Genova e Aprilia. Nel caso della sede genovese, in Valbisagno, i licenziamenti riguarderebbero 6 dipendenti su 7.

Per quanto riguarda l’azienda Vetromeccaniche Italiane, l’incontro di oggi fa parte di un percorso già avviato che ha visto la convocazione oggi, su iniziativa del Comune, del tavolo di crisi che ha messo insieme sindacati, Confindustria e curatore fallimentare.

“L’incontro è stato un primo momento di confronto con lavoratori e sindacati: siamo preoccupati per la sorte dei lavoratori e delle loro famiglie e auspichiamo la definizione di un percorso condiviso per tutelare i posti di lavoro. Convocheremo quanto prima Logista per capire come poter procedere, non soltanto a tutela dei lavoratori, ma anche nell’interesse della rete di tabaccherie sul territorio che usufruiscono dei servizi dell’azienda”, ha spiegato l’assessore Robotti.

“Il nostro intendimento è sempre quello di tutelare il tessuto economico e i diritti dei 22 lavoratori e lavoratrici di Vetromeccaniche. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per la partecipazione e la collaborazione offerta per individuare percorsi che possano portare a una soluzione- conclude l’assessore – L’amministrazione comunale si è assunta l’impegno di continuare a monitorare la situazione e riconvocare le parti per verificare l’andamento della crisi e le soluzioni transitorie adottate per la tutela dei lavoratori e lavoratrici coinvolte”.