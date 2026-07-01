Live in Genova: Carboni, Madame, Gabbani, Subsonica, Negrita e altri nomi al Porto Antico

Genova. Luca Carboni, Madame, Francesco Gabbani, Subsonica, Luché, Ernia, Negrita: sono questi i nomi degli artisti che dal 7 luglio al 3 agosto si esibiranno nell’ambito della XXII° edizione del Live in Genova Festival, all’Axpo-Arena del Mare al Porto Antico.

Unico tasto dolente per i tanti fan, il rinvio del concerto (già sold-out) di Claudio Baglioni al 7 luglio 2027 a causa di un grave problema di salute dell’artista, costretto ad annullare tutti i concerti in programma tra cui quello di Genova.

“Organizzare eventi è sempre più complicato, tuttavia malgrado varie problematiche, cerchiamo di tenere fede agli insegnamenti di Vincenzo, mettendo al primo posto il concetto di musica come aggregazione, socialità, vivendola senza frontiere – afferma Paola Donati, project manager e socia di Duemilagrandieventi, azienda di produzione e organizzazione di eventi e allestimenti della Liguria, ora al timone dell’attività insieme a Raffaella Repetto, Legale Rappresentante.

Il programma di Live in Genova

7 luglio – LUCA CARBONI

Parte da Genova “Rio Ari O Live” la nuova tournée del cantautore bolognese. Carboni proporrà ai fan un grande racconto tra musica, parole e immagini con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

9 luglio – MADAME

L’artista vicentina – vero nome Francesca Calearo – porterà sul palco i suoi grandi successi come Voce, Il bene nel male, Marea, Sciccherie e le canzoni del nuovo album “Disincanto”, , le quali racchiudono perlopiù gli ultimi anni vissuti da Madame restituendo un percorso personale e artistico in continua evoluzione.

10 luglio – FRANCESCO GABBANI

Iniziato lo scorso 12 giugno, “Dalla tua Parte – Live” il tour estivo del cantautore e polistrumentista toscano celebra i suoi primi dieci anni di carriera da che uscì “Eternamente ora”, l’album che conteneva “Amen”, brano con cui conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato di successi entrati nell’immaginario collettivo.

27 luglio – SUBSONICA

Dopo i singoli Radio Mogadiscio e Il tempo in me, la band torinese torna con “Terre rare” LA tournée estiva a ridosso delle celebrazioni per i trent’anni di carriera, tra storia e presente.

28 luglio – LUCHÈ

Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”, il rapper e produttore napoletano – al secolo Luca Imprudente porta ora in scena nei principali Festival del Paese lo stile e l’attitudine che lo hanno reso uno dei rapper più rispettati e apprezzati del panorama musicale italiano tra i più ascoltati in streaming, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

2 agosto – ERNIA

Ernia – al secolo Matteo Professione – tra i più influenti della scena urban italiana, porta ora in scena “Solo per amore Summer tour 2026”, la tournée estiva nei principali festival del Belpaese e in Svizzera.

3 agosto – NEGRITA

La corroborante rock band toscana torna a esibirsi dal vivo per sette date esclusive con il format acustico “Talk & Live”, spettacolo intimo e coinvolgente che unisce musica e racconto in una formula inedita in cui Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich saranno accompagnati, in alcuni momenti della scaletta, da Giacomo Rossetti (basso e tastiere) e Cristiano Dalla Pellegrina percussioni).

I biglietti dei concerti sono in vendita su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e la stessa sera alla Biglietteria della venue.