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Certosa

Lite degenera in aggressione, 25enne picchiato in strada

L’ambulanza è intervenuta subito dopo l’aggressione, ma in strada era rimasto solo il ragazzo

carabinieri

Genova. Prima la lite in strada, poi l’aggressione e il pestaggio. Un ragazzo di 25 anni è stato accompagnato in ospedale dopo essere stato picchiato da altri due giovani davanti a una palestra di via Canepari, a Certosa.

L’ambulanza è intervenuta subito dopo l’aggressione, ma in strada era rimasto solo il ragazzo, che ha riferito che la lite era avvenuta per motivi di lavoro. Non in gravi condizioni, è stato comunque portato al Villa Scassi per un controllo.

Presenti anche i carabinieri.

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