Lingotti d’oro e soldi nascosti in una confezione di detersivo, maxi sequestro nel porto di Genova

Genova. Il personale dell’Agenzia delle Dogane di Genova insieme ai militari e all’unità cinofila della Guardia di finanza hanno intercettato denaro contante e lingotti in oro non dichiarati in porto per un valore complessivo di 151.723 euro.

Banconote e preziosi sono stati rinvenuti tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza dal porto di Genova per il Marocco durante i normali controlli. La normativa vigente impone l’obbligo di dichiarazione doganale per il trasporto di valuta pari o superiore a 10mila euro.

In particolare, 52.060 euro erano stati nascosti all’interno di una confezione di detersivo.

A seguito dei controlli sono stati emessi sei verbali con oblazione immediata, subito pagati dalle persone coinvolte con complessivi 5.855 euro, più un verbale di sequestro amministrativo per oro e contanti con sanzione pari a 31.442 euro.