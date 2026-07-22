Linee Amt in Val Bisagno, sui bus extraurbani anche gli utenti urbani: i sindacati sulle barricate

Genova. Amt ha diffuso un ordine di servizio in cui i conducenti dei bus delle linee del trasporto provinciale Amt transitanti in Val Bisagno (715, 725, 728) dovranno consentire anche la salita dei passeggeri con biglietto valido per la sola rete urbana, presenti alle fermate già autorizzate per le linee stesse e che ne facciano richiesta.

Più precisamente l’ordine di servizio riguarda il tratto compreso tra Prato e Molassana in entrambe le direzioni. Le fermate 8253, 2497, 248 e dalla 2020 alla 260 in direzione mare, mentre in direzione monte i codici delle fermate sono 2500, dalla 232 alla 241, la 243, la 245 e la 8253. Il provvedimento, viene specificato nel documento, ha carattere straordinario e sperimentale e sarà in vigore fino al giorno 30 agosto 2026.

“Grazie a questo ordine di servizio viene esteso il problema che oggi abbiamo sulle corse autostradali: mal comune mezzo gaudio – ironizzano in una nota le segreterie di Fit Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal -. Le percorrenze delle linee extraurbane che sono ridotte in quanto più snelle e con meno fermate da effettuare verranno cosi mandate in sofferenza, forse Amt vuole armonizzare anche i problemi invece di risolverli. Dal punto di vista trasportistico almeno facciamo una grande cosa, magari sulla 725 porteremo la signora Parodi a Molassana e non riusciremo per mancanza posti a portare la Signora Garbarino a Torriglia, fantastico! Volevamo complimentarci con l’azienda e siamo certi che il personale impegnato sul campo, il quale sicuramente non ha una conoscenza così approfondita da fornire soluzioni altrettanto brillanti, nel rispetto del sopracitato ordine di servizio saprà garantire la sicurezza dell’esercizio”.

“È uno schiaffo alla sicurezza – dichiara Gabriele Salvatori, segretario regionale della Uiltrasporti Liguria –. Con questo ordine si chiede ai mezzi provinciali di effettuare fermate per raccogliere l’utenza urbana. Il problema è che si tratta di vetture con cabine aperte, non chiuse come sui bus urbani, con capienza limitata a 50 posti e pensate per un’utenza completamente diversa. Il rischio è concreto è il sovraffollamento, conflitti a bordo, difficoltà di gestione del servizio”. Uiltrasporti mette l’accento sulla sicurezza. “È facile immaginare cosa succederà quando i passeggeri dell’urbano si troveranno su bus provinciali già pieni, sarà l’autista a doversi scontrare con l’utenza, a dover discutere, a gestire situazioni di tensione. È inaccettabile scaricare sui lavoratori la responsabilità di un sistema che non funziona. Chiediamo con forza che l’ordine di servizio venga ritirato immediatamente. Non si gioca con la sicurezza – conclude Salvatori –. Servono mezzi adeguati, personale tutelato e un’organizzazione che metta al centro le persone, non i tagli e le scorciatoie”.

Anche Cub Trasporti Autoferrotranvieri in una nota esprime il suo dissenso: “Apprendiamo con sgomento che Amt, su pressione politica, con questo ordine di servizio, sta cercando di mettere una toppa al disastro che ha creato in Val Bisagno riducendo drasticamente le corse del servizio urbano. La toppa è peggio del buco, come si usa dire in casi del genere, perché l’azienda e la politica invece di ritornare sui propri passi e ripristinare le corse urbane tagliate con la mannaia, hanno avuto l’alzata d’ingegno di scaricare il problema sulle linee extraurbane che hanno già i loro bei problemi di per sé”. Il sindacato prevede “una serie di problemi che nemmeno si immaginano questi geni che hanno partorito questo pastrocchio: soprattutto in un periodo dove le aggressioni sono all’ordine del giorno, azienda e Comune mettono ancora di più a rischio i lavoratori. Il problema non sarà solo logistico ma di ordine pubblico, perché succederà che gli autobus extraurbani si riempiranno di persone che poi scenderanno al massimo a Prato e magari chi deve andare fuori comune si vede passare davanti il bus con targa completo e resta a piedi”.

I rappresentanti del Cub Luca Arduini e Paolo Bruzzone rincarano la dose: “L’azienda e i politici devono smetterla di farsi belli sulla schiena dei lavoratori pertanto come Cub trasporti Autoferrotranvieri riteniamo inaccettabile questo ordine di servizio e invitiamo caldamente Amt a trovare altre soluzioni”.