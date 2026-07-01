  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Linea Genova – Pisa – Roma, lavori al mattino sino a dicembre: cambiamenti a orari e percorsi dei treni

Le lavorazioni saranno svolte tra Sarzana e Massa Centro e dal lunedì al venerdì, per circa quattro ore nel mattino tra le 09:20 e le 13:20

binari

Liguria. Sulla linea Tirrenica Genova – Pisa – Roma dal 1° luglio al 12 dicembre 2026 continuano i lavori di potenziamento tecnologico. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono l’installazione del nuovo sistema Ertms tra Sarzana e Massa Centro. L’European Railway Traffic Management System è il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni.

Le lavorazioni saranno svolte tra Sarzana e Massa Centro e dal lunedì al venerdì, per circa quattro ore nel mattino tra le 09:20 e le 13:20.

Le attività di cantiere saranno sospese nei periodi 6-10 e 26-30 luglio e dal 1 al 31 agosto.

Durante le attività di cantiere è prevista per alcuni treni a lunga percorrenza e regionali la riprogrammazione degli orari di partenza e/o di arrivo, la cancellazione o la limitazione in località intermedie.

L’investimento totale da parte di Rfi per la realizzazione dell’intero progetto lungo la linea tirrenica è di 140 milioni di euro.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.